Maple Leafs: Matthews brille, Campbell entre dans l’histoire

Le gardien Jack Campbell a établi une nouvelle marque de la Ligue nationale de hockey (LNH) en signant un 11e gain en autant de départs cette saison, tandis qu’Auston Matthews a atteint le plateau des 30 buts pour une cinquième saison consécutive, samedi soir, à Toronto, où les Maple Leafs l’ont emporté 6 à 5 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Il s’agissait d’une sixième victoire consécutive pour les Torontois.

La chimie n’a pas tardé à opérer entre Matthews, Mitch Marner et Alex Galchenyuk, qui étaient réunis pour la première fois sur le premier trio des Leafs. En effet, ils ont inscrit quatre des six buts de leur formation. À lui seul, Matthews en a marqué trois, réussissant ainsi son troisième tour du chapeau en carrière. Ce dernier compte maintenant 31 buts cette saison.

Matthews a également contribué à la 14e réussite de Marner, qui a aussi récolté quatre points dans la rencontre. Pour sa part, Galchenyuk a obtenu deux aides.

Les Sénateurs ont profité d’une baisse de régime des Leafs en deuxième période pour marquer trois buts en quatre minutes. Drake Batherson, Alex Formenton et Tim Stützle ont tour à tour secoué les cordages pour donner les devants 3 à 2 aux visiteurs. Mais le premier trio des Leafs a répliqué rapidement pour permettre à l’équipe locale de retraiter au vestiaire à la fin de l’engagement avec une avance de 4 à 3.

Ilya Mikheyev et Zach Hyman (filet désert), pour les Leafs, et Connor Brown et Josh Norris, pour les Sénateurs, ont complété la marque en troisième période.

Bien qu’il ait accordé cinq buts sur 32 tirs, Campbell a été en mesure de conserver sa fiche parfaite (11-0). Aucun gardien dans l’histoire de la LNH n’a réussi à obtenir autant de victoires pour commencer sa saison.

Il n’est maintenant qu’à un gain d’égaler la plus longue séquence victorieuse cette saison pour un gardien, réalisée par Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay.

Pour sa part, Anton Forsberg a cédé six fois sur 37 lancers.