Montréalais de 55 ans et plus: aucune attente pour se faire vacciner au Palais des congrès

Le beau temps a entraîné une baisse d’affluence importante pour la vaccination sans rendez-vous des 55 ans et plus au Palais des congrès de Montréal, où 2000 doses du vaccin d’AstraZeneca sont disponibles chaque jour.

• À lire aussi - Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi - Port du masque à l'extérieur: des directives qui sèment la confusion

«On a un message pour les Montréalais de 55 ans et plus en ce moment: venez vous faire vacciner!» a dit Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, samedi après-midi.

«En ce moment, quelqu’un qui arrive peut se faire vacciner presque instantanément, il n’y a pas de file d’attente», a-t-il ajouté, soulignant que la météo a fait en sorte que moins de gens se sont présentés depuis le début de la journée pour se faire inoculer.

«Le virus ne prend pas de pause, on est dans une pandémie», a renchéri M. Aubé pour convaincre les 55 ans et plus de se faire vacciner.

Le Palais des congrès de Montréal a aussi une capacité de vaccination de 3000 personnes par jour avec, notamment, le vaccin de Pfizer BioNtech, mais sur rendez-vous dans ce cas-là.

À VOIR AUSSI | Le coronavirus ne sera pas vaincu d’ici la fin de l’année, selon l’OMS