«Pas un bon sentiment» –Eric Staal

Eric Staal a écrit une belle histoire à son premier match avec le CH en marquant le but vainqueur en prolongation contre les Oilers. Mais à ses trois derniers matchs, Staal s’est transformé en fantôme avec un dossier de -5 et seulement quatre tirs. L’ancien des Sabres a reconnu qu’il cherche toujours ses repères avec sa nouvelle équipe.

« C’est assez juste de dire que je me cherche. Dans la LNH, il y a des hauts et des bas. Tu dois rester un pro tous les jours. En ce moment, ce n’est pas un bon sentiment sur le côté personnel, mais aussi pour le groupe. Je veux rester solidaire avec mes coéquipiers. Je reviendrai fort à l’entraînement demain [dimanche] et pour le prochain match contre les Leafs [lundi]. »

– Eric Staal

Il y a une statistique qui résume assez bien la piètre performance offensive du CH face aux Jets. S’il y a le zéro dans la colonne des buts, il y a aussi six attaquants qui ont terminé le match avec aucun tir en direction de Connor Hellebuyck : Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi, Josh Anderson, Eric Staal, Artturi Lehkonen et Tomas Tatar.

« Les joueurs des Jets ont bloqué des tirs [13], mais il y a aussi des tirs qui ne se rendaient pas au filet. Nous étions trop immobiles dans leur zone. Pour marquer, nous avons besoin de cinq joueurs actifs en territoire ennemi. »

– Tomas Tatar

Il y avait beaucoup de frustration dans le camp du CH en troisième période. Corey Perry a écopé d’une punition de 10 minutes pour mauvaise conduite à 6 min 17 s de la dernière période. Perry aurait eu le temps de revenir au jeu, mais Ducharme a choisi de le garder dans le vestiaire de l’équipe.

« On préférait qu’il aille au vestiaire. C’était la meilleure chose. Il y avait de l’intensité et il s’était passé plusieurs choses entre la fin de la deuxième période et ce moment-là. Il serait peut-être revenu avec une ou deux minutes à jouer. »

– Dominique Ducharme