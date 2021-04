Qu’est-ce qui se passe avec Drouin?

La question est légitime. Et la réponse qui s’impose est : rien. Pas rien comme dans tout est OK, tout va bien. Rien comme dans tout va plutôt mal.

Après la défaite de mercredi soir à Toronto, Jake Allen a laissé tomber une déclaration édifiante. Il a dit que Jonathan se devait de bouger ses pieds.

Si vous avez un enfant de 8 ans qui évolue dans le programme MAGH de Hockey Québec, il connaît bien cette déclaration. « Bouge tes pieds », il l’a déjà entendu à plusieurs reprises.

Je ne veux pas infantiliser le débat. Seulement illustrer la profondeur des abysses avec lesquels Drouin négocie. Ce que Jake Allen a voulu dire à Jo en bon coéquipier, c’est « reviens à la base, concentre-toi à bien faire les choses simples ».

C’est ce que tout bon entraîneur rappelle à un joueur qui traverse une période léthargique.

En début de saison, contrairement à une majorité d’observateurs, je n’aimais pas trop le jeu de Jonathan.

Toutefois, tant qu’il mettait des chiffres sur le tableau, je me portais à sa défense. Ce n’est plus le cas.

Et ça va beaucoup plus loin que de résumer la débâcle à deux buts en 37 matchs. Tout est dans la manière.

Chancelant

Retraiter vers le banc en glissant alors que le dangereux Auston Matthews orchestre une attaque après s’être moqué de toi presque d’une main dans une bataille à un contre un, ça envoie un très mauvais signal.

Perdre continuellement les disputes le long de la clôture, ça envoie encore un très mauvais signal. Tenter des passes à 100 $ plutôt que des passes à 10 $, notamment en avantage numérique, ça envoie un très mauvais signal.

Ne jamais ou presque se retrouver dans les lignes de passes ou de tirs, avoir de la difficulté à lire un schéma défensif, se rendre coupable d’une couverture déficiente, ne pas ramasser une palette ennemie à proximité de son propre filet... Tout ça, c’est élémentaire.

C’est de la grosse base. C’est ce que tout entraîneur répète continuellement à ses joueurs dès leur plus jeune âge. Ces joueurs devenus pros sont censés bien savoir comment bien faire ces petites choses sur la glace.

Traitement privilégié

Dominique Ducharme aime beaucoup Jonathan Drouin. Ça crève les yeux et les oreilles. Le coach s’est porté à la défense de son joueur cette semaine. On sent que Drouin est un projet pour Ducharme. Est-ce qu’il en est conscient ?

Est-ce qu’il réalise le privilège de compter sur la confiance absolue d’un entraîneur-chef ?

Est-ce qu’il réalise qu’en dépit du fait de porter le chandail du Canadien, d’être un ambassadeur impliqué qui donne temps et argent dans la communauté, tout ne lui est pas dû ?

Est-ce qu’il comprend que le statut qu’on lui a conféré à toutes les étapes de son ascension vers la Ligue nationale n’existe plus, même à 5,5 millions $ par saison ?

Est-ce que quelqu’un en qui Jonathan a pleinement confiance peut le lui rappeler ? Car actuellement, il a l’air d’un gars qui a abandonné, qui se referme sur lui-même en se convaincant qu’il a raison et que le reste de l’humanité a tort. Qui se dit bêtement que si ça ne fait plus ici, ça va faire ailleurs.

Si ce n’était qu’une affaire de talent, Jonathan Drouin serait une super vedette, un joueur générationnel.

C’est toutefois une affaire de force mentale, d’attitude. Jonathan doit le réaliser, en prendre acte et faire mentir tous ceux qui de plus en plus démissionnent envers lui.

Je suis de ceux-là et ça ne me fait pas plaisir.

Coup de cœur

Photo AFP

À Corey Perry. Depuis le jour 1 du mini-camp d’entraînement, le vétéran de 35 ans se tient prêt, le corps droit et les oreilles molles. Vissé dans le taxi squad, il n’a pas dit mot, n’a manifesté aucune impatience et a continué de travailler fort. Le jour venu, il était prêt. Depuis il fait feu. Il produit et il est engagé. Un leader inspirant et qui sera peut-être avec le CH au-delà de l’actuelle saison ?

Coup de gueule

Photo Martin Chevalier

À Jeff Petry. Meilleur défenseur du Canadien depuis le début de la saison, le grand numéro 26 est tout croche depuis quelques semaines et ça plombe le CH.

Petry semble avoir perdu sa belle confiance en raison de la présence insécurisante de Brett Kulak à ses côtés.

Il doit faire fi des carences de son partenaire de jeu et recommencer à jouer son match. C’est urgent.

Un p’tit 2 sur...

La victoire du Canadien ce soir contre les Jets. Le revers de jeudi se résume à peu de choses, dont les largesses de Jake Allen sur deux des trois buts concédés en 10 minutes et six tirs en première période. Le CH peut et doit avoir le numéro des Jets. Entre les battre 7 à 1 et perdre 4 à 2 filet désert, il doit exister un match intense digne des séries que Montréal va chercher de justesse. Ce sera ce soir.