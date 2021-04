Solmax prend de l’expansion

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans de jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Un nouveau géant des géotextiles

L’entreprise Solmax, de Varennes, qui se présente comme le plus important fabricant de produits géosynthétiques au monde, a annoncé cette semaine l’acquisition de l’entreprise américano-européenne TenCate Geosynthetics. Déjà actionnaires de Solmax, la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité FTQ ont aidé l’entreprise à financer la transaction. Le mariage permettra « d’imposer les géosynthétiques comme des produits incontournables du secteur de la construction », a estimé le PDG de Solmax, Jean-Louis Vangeluwe. Solmax a été fondée en 1981 par Jacques Côté.

Une vedette québécoise de la photo vendue

Unsplash, une jeune pousse montréa-laise fondée en 2013, vient d’être avalée par le géant américain Getty Images pour une somme non divulguée. Unsplash permet à des photographes d’offrir gratuitement leurs œuvres à des entreprises. Sa base de données en ligne compte plus de deux millions de photos. Getty compte déjà dans son écurie les banques d’images iStock et Thinkstock.

Ventus amasse 100 M$ US

Fondée il y a à peine deux ans, Ventus Thérapeutique vient de récolter pas moins de 100 M$ US (125 M$ CA) dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé plusieurs investisseurs américains ainsi que le Fonds FTQ, à hauteur de 4 M$ US (5 M$ CA) . L’an dernier, Ventus avait déjà recueilli 60 millions de dollars américains (un peu plus de 75 millions $ CA), notamment auprès de GV, une firme sœur de Google. Établie à Montréal et à Boston, Ventus développe de petites molécules qui peuvent s’attaquer à des protéines porteuses de maladies ayant résisté, jusqu’ici, à tout traitement.

Joli profit pour le grand patron de TFI

Alain Bédard, PDG de TFI International, a réalisé un gain de près de 1,6 million $, le mois dernier, en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de camionnage québécoise. Le titre de TFI s’est déjà apprécié de plus de 45 % cette année, notamment en raison de l’annonce de l’acquisition de l’entreprise américaine UPS Freight pour 800 M$ US.

Boyko achète du Stingray

Le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acheté pour près de 180 000 $ d’actions de la firme montréalaise, la semaine dernière. Le titre de l’entreprise de contenu audio et vidéo a récupéré ses pertes du printemps dernier, mais son cours actuel d’environ 7,50 $ est encore loin du sommet de 11 $ atteint en 2018.

Ils vendent du iA Groupe financier

Quatre dirigeants d’iA Groupe financier ont empoché ensemble des gains de plus de 680 000 $ en exerçant des options de l’assureur de Québec, le mois dernier. À lui seul, le PDG, Denis Ricard, a touché un profit de plus de 260 000 $. L’action d’iA n’a pas encore retrouvé son cours d’avant la pandémie, mais cela n’a pas empêché la rémunération de trois des cinq patrons les mieux payés de l’entreprise d’augmenter substantiellement en 2020.