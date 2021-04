Canadien: Joel Armia de retour, trios chamboulés

L’attaquant Joel Armia a pris part à une première séance d’entraînement avec ses coéquipiers du Canadien de Montréal depuis qu’il a vraisemblablement contracté la COVID-19, dimanche. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme en a profité pour modifier complètement ses combinaisons.

Armia partageait l’aile gauche d’un trio avec Tomas Tatar, en compagnie de Phillip Danault et de Paul Byron.

Le directeur général Marc Bergevin avait confirmé récemment qu’un joueur avait contracté la maladie sans donner l’identité du malade. Or, Armia et Jesperi Kotkaniemi ont été les deux seuls joueurs à suivre le protocole et «KK» n’a raté aucun match. Armia, lui, n’a pas joué depuis le 20 mars.

Ducharme a également promu Jake Evans, qui évoluait aux côtés de Tyler Toffoli et de Nick Suzuki. Jesperi Kotkaniemi pivotait pour sa part une unité complétée par Jonathan Drouin et Josh Anderson, tandis que les vétérans Eric Staal, Corey Perry et Artturi Lehkonen étaient réunis.

En défensive, Jeff Petry a retrouvé son partenaire Joel Edmundson, tandis que c’est à Brett Kulak qu’est revenu la tâche d’accompagner Shea Weber. Finalement, Otto Leskinen est demeuré dans le top 6, flanqué d’Alexander Romanov.

Le Tricolore a rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto, lundi au Centre Bell. L’équipe tentera de mettre un terme à une série de trois revers.