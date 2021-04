Chez Henri Henri, chapelier depuis 1932

1. Un commerce, trois adresses

Photo courtoisie, Collection Henri Henri

En 1941, plusieurs habitués et voisins du magasin Henri Henri sont joyeusement assemblés devant une flamboyante voiture. Que l’on soit propriétaire d’une Ford ou d’une Rolls-Royce, tout le monde porte un chapeau à l’époque. Pour l’achat ou l’entretien, c’est chez Henri Henri qu’il faut aller. Le commerce tient son nom de son fondateur : Honorius Henri. Auparavant employé du Regal Hat Store au coin de Sainte-Catherine et Saint-Denis, Honorius Henri convainc son jeune collègue, Jean Maurice Lefebvre, de venir travailler avec lui. Grâce à l’appui du manufacturier de chapeaux Brock dont il a l’exclusivité dans le secteur, M. Henri ouvre en 1932 son propre magasin au 289, Sainte-Catherine Est, avec Jean Maurice à ses côtés comme gérant. Après la réception d’un avis d’expropriation du plan Dozois en 1956, le chapelier déménage en 1962 au 255, Sainte-Catherine Est, à l’angle Sainte-Élisabeth, aidé par une vaillante troupe de scouts. C’est dans les années 1980 que le commerce atterrit à son adresse actuelle au 189, Sainte-Catherine Est.

Photo d'archives, Chantal Poirier

2. Hé Joe, ne vole pas mon chapeau !

Photo courtoisie, Collection Henri Henri

Glissée à l’intérieur du chapeau, cette carte au logo d’Henri Henri est idéale pour les amateurs de sports... et pour reconnaître son couvre-chef au vestiaire après une soirée bien arrosée. Passionnés de hockey, MM. Henri et Lefebvre ont l’idée de donner cette carte promotionnelle avec un calendrier des parties du Canadien au verso à la billetterie du Forum dès les années 1940. Le chapelier fait en plus tirer un chapeau comme prix de présence entre la deuxième et la troisième période. Mais Henri Henri est surtout connu pour avoir popularisé l’expression anglaise « Hat Trick » ou en français « le tour du chapeau ». Lorsqu’un joueur de hockey comptait trois buts en une partie au Forum, il pouvait aller réclamer son chapeau chez Henri Henri. Maurice Richard, Émile « Butch » Bouchard, Hector « Toe » Blake et bien d’autres ont usé de ce droit, moyennant une photographie avec leur chapeau neuf dans l’édition de La Patrie ou de La Presse le jour suivant.

3. Chez Henri Henri : tradition et modernité

Photo courtoisie, Collection Henri Henri

Honorius Henri n’a besoin que d’un coup d’œil pour choisir la bonne taille de Stetson pour le joueur des Blackhawks Bobby Hull. Face à lui, le Slovaque Stan Mikita aurait été l’un des derniers à venir chez Henri Henri après un tour du chapeau. Les temps changent. À l’image du fringant John F. Kennedy, la génération montante n’hésite pas à sortir « en cheveux ». Contrairement aux chapeliers R. A. Massé et Hugh Scott qui ferment leurs portes, la famille Lefebvre prend la relève au décès de M. Henri en 1970, par l’entremise d’André, puis de son fils Jean-Marc. Si le chapeau était jadis porté au quotidien, il devient un accessoire mode. Que ce soit pour un classique chapeau de feutre, une casquette hip-hop Kangol ou à la Peaky Blinder, Henri Henri s’adapte aux temps nouveaux. Ce sont aujourd’hui Yannick et Joël Plunier, père et fils, qui ont la mission de conserver la mémoire, mais aussi l’expertise d’Henri Henri.

♦ Le MEM - Centre des mémoires montréalaises remercie l’équipe d’Henri Henri pour leur accueil chaleureux et leur collaboration enthousiaste à cette chronique.