Forte demande pour les bateaux de plaisance

Les embarcations nautiques ont connu une hausse en popularité depuis un an, à tel point que plusieurs Québécois se sont tournés cette année vers l’achat de bateaux comme des voiliers.

Les répercussions de ce phénomène se font déjà ressentir chez les marinas, mais également dans les écoles de conduite.

«Nous on commence à donner des cours à partir du 15 mai, et du 15 mai jusqu’à début juin nos cours sont presque complets pour l’instant», a mentionné Christian Gagnier, directeur de l’école de voile du Vieux Port Yachting.

Le directeur a par ailleurs remarqué un intérêt des jeunes adultes pour ce type d’embarcation.

«50% des gens qui prennent des cours avec nous, ce sont des jeunes de moins 35 ans et la moitié de ces gens-là, je vous dirais qu’ils ont 24-25 ans.»

De moins en moins de bateaux neufs

Les embarcations de type familial évaluées entre 50 000 $ et 70 000 $ sont de plus en plus convoitées.

«S’ils se prennent en juin, ça va être plus difficile, je n’essayerais pas d’acheter en juillet, les prix vont avoir augmenté, c’est l’offre et la demande qui est là. On le voit dans le marché usager, les prix augmentent beaucoup comparativement aux années antérieures», a conseillé William Bilodeau, représentant aux ventes chez Cabano Marine.

Cette augmentation du volume des ventes a également entraîné des répercussions sur les matériaux qui sont de plus en plus rares pour améliorer un bateau ou simplement le réparer.