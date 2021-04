Le Québec voit rouge

Une couleur qui déprime par les temps qui courent. Même si elle réjouit Justin Trudeau.

Il adore le rouge... Le vin ? Sûrement, mais encore plus le rouge du Parti libéral réuni en congrès virtuel cette fin de semaine. Monsieur Trudeau aimerait tant voir au Québec de beaux comtés d’un rouge éclatant sur la carte électorale.

Monsieur Legault, quant à lui, apprécie déjà beaucoup moins ce rouge qui s’étale sur la carte du Québec. Pas tant celui du Parti libéral que ce rouge « éclosion de la COVID ». Il préférerait voir de l’orange ou du jaune.

Rouge amour...

On jurerait que c’est « La » couleur Pantone de 2021.

À voir les jeunes gens serrés les uns contre les autres dans les parcs, on se croirait dans un congrès de speed dating.

C’est le festival de la séduction. Yeux de biche, épaules dénudées, torses nus et corps musclés, on affiche la marchandise au plus offrant. « Tombez ce masque que je ne saurais voir, la peste soit des variants ! » dirait Molière.

Tu parles si on s’en fout des variants, quand on a 20 ans...

Le rouge de la colère.

Une nuance de feu, celle que voient les médecins et tout le personnel de la santé quand on leur montre les images de ces fêtes galantes.

Des têtes heureuses qui font semblant d’ignorer que certains d’entre eux risquent de se retrouver aux soins intensifs.

Le rouge de la honte.

Très peu porté, celui-là, nuance rare.

Les covidiots ne semblent pas avoir honte de mettre leur vie et celle des autres en danger.

Ils portent le rouge de la «Libarté» contre cette « horrible dictature » sous laquelle nous vivons.

Et le rosé, bordel ?

Belle teinte s’il en fut. Vin frais, à boire tranquillement pour oublier que nous fonçons peut-être dans le mur comme des taureaux qui voient rouge.