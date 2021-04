Les Sénateurs croient en Guenette

Les choix de septième ronde qui parviennent à atteindre la LNH ne sont pas nombreux. En Maxence Guenette, les Sénateurs d’Ottawa croient en avoir déniché un.

L’arrière des Foreurs de Val-d’Or a signé un premier contrat professionnel la semaine dernière avec l’équipe qui l’a sélectionné au 187e rang du repêchage de 2019.

Cette signature ne vient pas nécessairement comme une surprise puisque les Sénateurs l’ont en haute estime depuis son tout premier camp d’entraînement avec l’équipe, à l’automne 2019. Arrivé de nulle part, il avait assez bien fait pour que les Sens décident de lui offrir la chance de jouer un match présaison. Au départ, il devait même évoluer à la droite de Thomas Chabot avant que ce dernier ne doive déclarer forfait.

Très attentif

Depuis, il n’a fait que progresser aux yeux des dirigeants des Sénateurs et il devenait logique de s’entendre avec lui.

« C’est un gars avec qui il est extrêmement agréable de travailler, a mentionné le responsable du développement des joueurs des Sénateurs, Shean Donovan, en entrevue avec Le Journal. Il écoute et il veut constamment s’améliorer. Ça rend notre travail encore plus facile parce que je vous assure qu’ils ne sont pas tous comme ça ! C’est un gros bonhomme qui a progressé chaque année, et son jeu défensif s’est beaucoup amélioré. »

Après avoir gravi les échelons un à un depuis sa sélection, le contrat présenté par les Sens venait en quelque sorte confirmer à Guenette qu’il était sur la bonne voie.

« C’est une autre étape et un rêve qui devient réalité. Par contre, je n’ai encore rien accompli. C’est le début du travail pour moi », assure le défenseur droitier de 6 pi 2 po et 190 lb.

Année de repêchage difficile

En 2018-2019, Guenette était considéré parmi les meilleurs défenseurs canadiens en début de saison. Il avait fait partie des sept arrières sélectionnés pour représenter le Canada à la coupe Hlinka/Gretzky en août, mais avait, ensuite, connu un début de saison difficile à Val-d’Or.

« Son programme d’études lui demandait beaucoup de temps et il a eu du mal à concilier les deux en première moitié de saison, raconte, quant à lui, le directeur du recrutement amateur des Sénateurs, Trent Mann. Il se mettait aussi beaucoup de pression sur les épaules de bien faire avec une équipe en reconstruction. En deuxième moitié, il avait vraiment bien fait. Nous l’avions classé en sixième ronde et étions très heureux de le voir toujours disponible lors de la ronde suivante. »

Guenette corrobore d’ailleurs les propos de Mann.

« Les études ont toujours été très importantes pour ma famille et moi, mais mon programme était chargé et j’ai eu du mal à concilier les deux. J’ai changé en deuxième moitié et ça m’a aidé. »

Potentiel LNH

La courbe de développement du joueur natif de L’Ancienne-Lorette, mais qui a grandi à Saint-Jean-Chrysostome, sur la Rive-Sud (Québec) pousse l’état major des Sénateurs à croire que leur choix de septième tour pourrait un jour occuper un poste avec le grand club.

« Il a encore beaucoup de travail à faire, assure Donovan. Par contre, chaque équipe veut avoir des gros défenseurs droitiers qui peuvent contribuer à l’occasion en attaque, mais surtout bien jouer défensivement. Maxence a son destin entre ses mains. »

Pour Mann, il faudra être patient. Guenette aura besoin de continuer sa progression dans les rangs mineurs avant d’espérer se battre pour une place dans le grand club.

« Il aura besoin d’aller jouer dans la Ligue américaine de hockey. Selon moi, il aura besoin de deux ans là-bas pour s’établir et comprendre comment il peut aider l’organisation. Il pourra ensuite obtenir quelques matchs dans la LNH et on verra s’il a ce qu’il faut pour devenir un régulier. J’aime notre programme de développement dans notre club-école de Belleville. Une chose est certaine, Maxence a ce désir de s’améliorer que ça prend pour réussir. »

En 36 matchs cette saison, Guenette a récolté 22 points et affiché un différentiel de +19.