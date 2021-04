[PHOTOS] Une blessure effrayante pour Nikita Scherbak

AVERTISSEMENT: Les images contenues dans cet article peuvent choquer. Nous préférons vous en avertir.

L’ancien espoir du Canadien de Montréal Nikita Scherbak a été victime d’une profonde coupure à la joue, samedi, qui a nécessité de nombreux points de suture.

Scherbak, qui tente un retour en Amérique du Nord cette saison en vertu d’un contrat des ligues mineures avec les Stars du Texas, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), s’est blessé en deuxième période d’une rencontre contre les Eagles du Colorado. Ces derniers l’ont finalement emporté 3 à 0.

Le Russe a partagé des photos de la blessure par l’entreprise des médias sociaux, non sans rigoler un peu en se comparant au personnage du Joker de la série «Batman».

Scherbak a accumulé quatre buts et 13 points en 21 matchs cette saison dans la LAH. Le choix de premier tour – 26e sélection au total – du repêchage de la Ligue nationale en 2014 a inscrit six buts et huit points en 37 rencontres avec le CH et les Kings de Los Angeles.