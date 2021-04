Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 11 avril:

Savourer

Afin de goûter l’été avant le temps, Geneviève O’Gleman a décidé de préparer de gourmandes salades-repas. Aussi, qui dit températures clémentes, dit également jardinage. La comédienne Salomé Corbo et le semencier Jean-François Lévêque, des passionnés, viennent en parler. Dernier épisode de la saison.

Dimanche, 14h, ICI Radio-Canada Télé.

Parler d’impôt, c’est pas stressant

Pour simplifier la production d’un rapport d’impôt – que plusieurs qualifient de casse-tête –, Marianne Spear et Jonathan B. Terrien démystifient le monde de la fiscalité au Québec, permettant du même coup d’obtenir trucs et conseils. Une émission conçue pour les jeunes.

Dimanche, 15h30, MAtv.

Quand Benoit est là!

La soif de découvertes culinaires qui habite Benoit Roberge ne se dément pas. Ses papilles gustatives sont comblées avec une pizza au canard et un burger surf and turf de l’Hopera à Jonquière, ainsi que par un ceviche frais du Guacamole y Tequila situé à Sherbrooke.

Dimanche, 17h, Zeste.

Star Académie 2021 – Le variété

Pour la première fois de cette édition, deux académiciens devront quitter l’aventure à la fin de la soirée. L'un d’entre eux sera sauvé par le public, et l’autre, retenu par le corps professoral. En danger avant le début des demi-finales: Lunou, Maëva, Shayan et William.

Dimanche, 19h, TVA.

Il danse avec les loups

Assigné à un territoire sioux durant la guerre de Sécession, un lieutenant de l’armée développe des liens amicaux avec le peuple indien et les animaux. Grâce à ce western, Kevin Costner a mis la main sur deux oscars en 1991, soit ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Dimanche, 20h, MAX.

Une greffe pour la vie

Attendre un don d’organe génère toutes sortes d’émotions, et ce, peu importe l’âge. Le temps de ce documentaire, on suit trois personnes aux enjeux différents - et leur entourage - qui se raccrochent à l’espoir de recevoir ce dont ils ont besoin pour vivre.

Dimanche, 21h, Canal D.

Les sept jours du talion

Brillamment réalisé par Podz, ce film coup de poing est porté par un Claude Legault au sommet de son art. L’acteur y joue un chirurgien dont la fillette a été violée et assassinée. Il décide de se faire justice lui-même et impose de grandes souffrances au pédophile.

Dimanche, 22h, Télé-Québec.