Trudeau en mode attaque

Qui doutait encore que des élections fédérales étaient imminentes ?

À entendre Justin Trudeau, hier, dans son discours de clôture du congrès du Parti libéral, un scrutin pourrait se tenir demain matin.

Dans son allocution d’environ 20 minutes, le premier ministre a tenu à envoyer deux messages : « Les conservateurs sont déconnectés de la réalité et notre bilan de la gestion de la pandémie est irréprochable ».

Rien, concrètement, sur le budget qui sera déposé dans huit jours, ou encore sur l’après-pandémie.

Aucun indice sur les nouveaux programmes sociaux que le parti souhaite mettre en œuvre.

Que du remâché, du point de vue des politiques.

On aurait dit que Justin Trudeau était sur le pilote automatique.

Englués

En voyant la faiblesse de ses adversaires, on ne peut pas lui en vouloir.

Pourquoi risquer de faire des vagues en y allant de grandes annonces quand les autres se chargent de se mettre seuls les pieds dans les plats ?

Vous vous souvenez du congrès du Parti conservateur, il y a trois semaines ? Celui lors duquel les membres ont refusé de reconnaître la réalité des changements climatiques ?

Et que dire du grand rendez-vous du NPD, qui se termine aujourd’hui ? Un militant a carrément demandé que le congrès soit repoussé à cause des nombreux problèmes techniques et de la lenteur des débats.

Pendant que les autres semblent englués dans leur crise existentielle, Justin Trudeau mène tranquillement sa barque.

Partisan

Le chef libéral s’est donc mis en mode attaque, dans son discours le plus partisan depuis le scrutin de 2019.

Il a passé Erin O’Toole dans le tordeur en anglais, et écorché le Bloc québécois en français.

Mais pas un mot sur le NPD de Jagmeet Singh. Peut-être pour ne pas trop froisser les progressistes qu’il courtise lui aussi ? Il est plus difficile de lancer de la boue à un parti avec lequel on a autant d’affinités.

Cette convergence de principes s’est reflétée durant la fin de semaine. Les militants des deux partis ont fortement appuyé des propositions semblables, sur un revenu minimum garanti ou encore les garderies subventionnées, par exemple.

Se définir

Dans ce qui semble être le prélude aux élections, Justin Trudeau a accusé les conservateurs d’être « déconnectés » de la réalité pour avoir laissé entendre qu’Ottawa avait été trop généreux durant la pandémie et de ne pas prendre au sérieux la cause environnementale.

Erin O’Toole a eu le courage dans son propre discours, il y a trois semaines, d’admettre que son parti doit changer s’il espère prendre le pouvoir.

L’effort est louable, et cet avertissement est sans doute la bonne chose à faire si l’objectif du parti est d’attirer les modérés. Mais il s’agit à la fois d’un aveu de faiblesse sur les grands enjeux de l’heure, comme les changements climatiques.

En politique, mieux vaut se définir dans l’œil du public avant que nos adversaires ne le fassent à notre place.

La troisième vague a peut-être rendu presque impossible la tenue d’une élection fédérale d’ici le début de l’été.

Mais ce n’est que partie remise.

Les libéraux semblent prêts à faire campagne. Ils voudront offrir le moins de temps possible à M. O’Toole pour retrouver ses repères et se représenter au public canadien, ce qui pourrait survenir lors du retour en Chambre à l’automne.

Rendez-vous aux urnes à la fin de l’été ?