Une septième défaite de suite pour Carter Hart

Carter Hart a une fois de plus laissé tomber ses coéquipiers en laissant filer deux avances, dans un gain de 5 à 3 des Sabres de Buffalo contre les Flyers, dimanche, à Philadelphie.

Le jeune gardien de 22 ans a concédé quatre buts. Sam Reinhart et Arttu Ruotsalainen ont tour à tour touché la cible en 46 secondes en deuxième période pour effacer la priorité de deux buts des favoris locaux. Il s’agissait d’un premier but en carrière pour Ruotsalainen. Puis, Jeff Skinner et Rasmus Asplund ont respectivement créé l’égalité et inscrit le but de la victoire à 25 secondes d’intervalle dans les derniers instants de la rencontre.

Hart, qui a été mis à l’épreuve 30 fois, a ainsi subi un septième revers consécutif. À l’autre bout de la patinoire, Linus Ullmark a repoussé 40 des 43 rondelles dirigées vers lui, étant trompé par Oskar Lindblom, Joel Farabee et Shayne Gostisbehere.

Casey Mittelstadt a également marqué dans la victoire en dirigeant la rondelle dans une cage déserte. Le défenseur Jacob Bryson s’est quant à lui fait complice de deux buts.

Les Sabres ont ainsi évité d'encaisser une troisième défaite de suite, et ce, même s’ils étaient privés de Taylor Hall. Le club souhaitait éviter une blessure, puisque l’attaquant est l’une des principales cibles sur le marché des joueurs de location à quelques heures de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH).