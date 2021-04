Allemagne: Merkel prend les commandes face aux régions

Le gouvernement d'Angela Merkel doit adopter mardi un durcissement de la loi sur la protection contre les infections lui conférant un pouvoir accru face aux régions pour combattre la pandémie après les ratés des dernières semaines.

L'objectif de ce texte, porté par les conservateurs et leur allié social-démocrate, vise à imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire, partout où le taux d'incidence épidémique est élevé.

«Nous sommes dans une situation dramatique [...] Il s'agit de sauver des vies», a affirmé le chef du groupe parlementaire conservateur Ralph Brinkhaus à la télévision publique ARD, estimant urgent de «tirer maintenant le frein d'urgence», dispositif qui déclenche des règles obligatoires lorsqu'un seuil d'infection est atteint.

Jusqu'ici, les mesures de lutte contre le coronavirus ont été décidées laborieusement entre le gouvernement et les régions, compétentes en matière sanitaire en vertu du fédéralisme allemand.

Mais ces dernières ont plus ou moins agi à leur guise, appliquant pour certaines, ignorant pour d'autres les décisions prises pourtant avec leur aval lors de réunions marathons avec la chancelière.

Résultat: un kaléidoscope de règles d'un endroit à l'autre entraînant une confusion grandissante. Le tout, ajouté à la lenteur de la campagne de vaccination, a généré une perte de confiance dans la capacité des autorités à gérer la crise, malvenue à moins de six mois des élections législatives.

La vague «la plus dure»

Depuis des mois, Angela Merkel échoue à rallier certains barons régionaux à sa ligne stricte alors que la deuxième vague de la pandémie à l'automne, puis la troisième en mars, avec l'arrivée des variants, ont déferlé sur le pays.

«Cette troisième vague est peut-être pour nous la plus dure», a encore estimé la chancelière lundi, alors que le taux d'incidence s'élevait à 136,4 dans le pays et que le nombre des cas d'infection a dépassé les 3 millions depuis le début de la pandémie.

L'impossibilité d'imposer un confinement sévère à Pâques, pour laquelle elle a dû demander «pardon» à la population, puis l'assouplissement des restrictions dans certaines régions furent la goutte de trop pour la chancelière, qui avait annoncé vouloir prendre les choses en main.

Selon le projet de loi dont l'AFP s'est procuré une copie, l'État fédéral pourra décider par ordonnance la mise en place de couvre-feux de 21h à 5h, la réduction des contacts entre personnes privées et la fermeture de magasins jugés non essentiels, là où le taux dépasse le seuil de 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur trois jours.

Au-dessus de cette valeur, les écoles n'accueilleront que les élèves testés deux fois par semaine. Elles fermeront lorsque le taux d'incidence dépassera 200.

«Il y a actuellement plus de 300 cantons qui dépassent ce seuil [de 100, NDLR], et dans plus de 50, l'incidence est supérieure à 200», a souligné lundi le porte-parole de la chancelière Steffen Seibert.

Critiques

L'idée consiste «à arriver le plus rapidement possible à une situation avec des taux d'infection plus bas grâce auxquels nous pourrons alléger les restrictions avec l'emploi de tests», a-t-il résumé.

Le projet, encore en discussion lundi, devra être ratifié au mieux dès cette semaine à la chambre basse du parlement, le Bundestag, selon les voeux du gouvernement.

La plupart des régions s'y sont ralliées, certaines sont réservées, comme la Basse-Saxe. Son ministre de l'Intérieur, Boris Pistorius, (SPD) a ainsi jugé «que prendre des pouvoirs aux régions en pleine crise [était] une grande erreur».

L’association des municipalités a souligné de son côté que l'imposition de couvre-feux pouvait s'avérer «problématique au niveau constitutionnel».

Si les Verts sont plutôt favorables, les libéraux du FDP, de même que la gauche radicale Die Linke et l'extrême-droite de l'AfD, ont de leur côté d'ores et déjà annoncé leur rejet du texte, qui pourrait être adopté sans passer par la chambre haute du Parlement, le Bundesrat, selon M. Brinkhaus.

«Nous n'avons pas besoin d'avoir tout le monde à bord avec nous», a-t-il assuré.