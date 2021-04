COVID-19: bureaux et transports fermés au Bangladesh à partir de mercredi pour huit jours

Dacca | Les autorités du Bangladesh ont ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations par la COVID-19, selon un communiqué du gouvernement lundi.

Le pays d'Asie du Sud, comptant 160 millions d'habitants, a enregistré 684 756 cas et 9739 décès, alors que les nouvelles contaminations quotidiennes ont été multipliées par sept et les décès quotidiens ont plus que doublé au cours du dernier mois.

«Tous les bureaux et institutions financières gouvernementaux, semi-gouvernementaux, autonomes et privés seront fermés», indique le gouvernement dans son communiqué.

Selon lui, cette mesure devrait prendre fin le 21 avril à minuit.

«Il n'y a pas d'autre solution que de procéder ainsi afin d'endiguer la flambée de COVID-19», a déclaré Farhad Hossain, ministre de l'Administration publique, peu avant la promulgation de la mesure.

Les hôpitaux des villes du pays se disent submergés par la recrudescence des contaminations.

Les vols internationaux et intérieurs seront interrompus ainsi que les services maritimes, ferroviaires et de bus, ont ajouté les autorités.

Tous les magasins, à l'exception des commerces alimentaires, seront également fermés, mais les autorités permettront aux usines de rester ouvertes si les entreprises peuvent assurer leur propre service de transport.

La chef de l'opposition bangladaise Khaleda Zia, 74 ans, a été testée positive à la COVID-19 dimanche, malgré sa détention dans sa résidence. L'ancienne première ministre, qui a été élue deux fois, purge une peine de 10 ans de prison pour corruption, mais a été autorisée à rester sous surveillance domiciliaire à Dacca depuis l'année dernière.