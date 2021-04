COVID-19: encore plus de 4400 cas en Ontario

L’Ontario est venu bien prêt de battre pour une deuxième fois en deux jours son record de cas journaliers de COVID-19, lundi.

Au total, la province a ajouté 4401 infections à son bilan, dont plus de 2500 dans la grande région de Toronto, en incluant les secteurs de Peel et de York.

La veille, l’Ontario avait répertorié 4456 nouvelles contaminations, un record dans la province depuis le tout début de la pandémie.

Le premier ministre ontarien Doug Ford doit faire le point sur la situation dans sa province plus tard au cours de la journée. Rappelons que l’Ontario se trouve, depuis jeudi dernier, sous le coup d’un ordre de demeurer à la maison pour une durée de quatre semaines. La province a ainsi été placée en confinement, forçant la fermeture des commerces non essentiels, bars, salles à manger, lieux de divertissement, centres de soins personnels et gyms, entre autres.

