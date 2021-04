Des responsabilités à assumer

Quand un marqueur de 19 buts (Tyler Toffoli) et un marqueur de 14 buts (Josh Anderson) ne parviennent pas à inquiéter le gardien adverse, il y a un problème.

Quand un joueur, embauché pour faire la différence, Jonathan Drouin, n’a que deux buts à sa fiche, il y a des décisions à prendre.

Quand le meilleur défenseur, Jeff Petry, plonge subitement dans la médiocrité, cela soulève les inquiétudes.

Quand Shea Weber, le capitaine de l’équipe, semble incapable de rallier la troupe avec des performances inspirantes, il y a de quoi s’interroger.

Quand le gardien auxiliaire ne réussit pas à stopper l’adversaire dans les moments les plus stratégiques, l’équipe ne parvient pas à répondre, et ça devient inquiétant.

Quand les jeunes joueurs, sauf peut-être Jesperi Kotkaniemi, ont du mal à composer avec l’adversité et surtout semblent incapables de se démarquer, le doute s’installe.

Quand un joueur acquis pour un prix d’aubaine, Eric Staal, ne parvient pas à convaincre, dans un rôle bien différent, que sa fiche de trois buts à Buffalo n’était pas uniquement le résultat d’évoluer dans un environnement malsain, on doit alors agir en conséquence.

Le Canadien ne marque plus en supériorité numérique, ne doit-on pas alors évaluer avec plus de sévérité le personnel désigné pour redonner le momentum à la formation ?

Il n’y a pas de quoi paniquer, le Canadien détient toujours une priorité de six points et il a trois matchs de plus à disputer que les Flames.

Par contre, il faudra trouver des solutions.

Le temps presse

Le calendrier ne pardonne pas, les matchs viendront à un rythme fou et, présentement, le Tricolore peut-il se sortir du bourbier dans lequel il est empêtré depuis quelques matchs ?

Quoi faire ?

Marc Bergevin et Dominique Ducharme ont concocté un nouveau modèle d’affaires. Les résultats sont plutôt préoccupants, avouons-le. On ne doute pas des intentions des membres de la formation mais, après avoir fait un examen de conscience, ils ont tous souscrit au programme de Ducharme.

Mais, où est cet enthousiasme débordant manifesté grâce à un changement de régime et une nouvelle formule axée sur l’attaque et la collectivité ?

Ne remarque-t-on pas ce manque d’effort dans les endroits où il faut démontrer beaucoup d’énergie ? À l’exception de Corey Perry, va-t-on dans les zones dangereuses, là où très souvent, on sera récompensé ?

Et les vétérans qui devaient guider cette jeune troupe, que font-ils pour rétablir la situation ? On dira que la perte de Brendan Gallagher a changé la personnalité de cette équipe, c’est possible.

Mais, ça n’explique pas tout. Et, ça ne devrait surtout pas être une excuse. Chacun s’est vu confier des responsabilités, alors chacun doit assumer son rôle avec rigueur.

Quoi faire alors ?

Caufield ?

Un nom revient depuis vendredi. Cole Caufield ! Cool.

On a tous hâte de le voir à l’œuvre. Et quand une équipe a du mal à marquer deux buts par match, quand son attaque à cinq est en panne sèche, quand on ne parvient pas à assommer l’adversaire avec un but à un moment particulier, qu’a à perdre le Canadien en invitant Caufield à joindre l’équipe. Il a tout à gagner.

Mais, attention. Caufield est une solution plausible aux problèmes de l’organisation. Mais, il y a aussi une autre solution. Que tout un chacun mette la main à la pâte.

Acquis hier des Red Wings de Detroit, Jon Merrill ajoute un peu plus de profondeur à une brigade défensive malmenée depuis une dizaine de matchs. Jouera-t-il avec Shea Weber tout en permettant à Joel Edmundson de rejoindre Jeff Petry ? Fort plausible. Petry a connu ses meilleurs moments aux côtés de Edmundson. Finalement Brett Kulak retrouverait son compagnon de jeu de la première moitié de la saison, Alexander Romanov. Merrill jouait en moyenne près de 20 minutes par match avec les Red Wings.