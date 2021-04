[EN DIRECT 12 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 7h45

PLANÉTAIRE

Cas: 136 141 318

Morts: 2 938 333

CANADA

Cas: 1 060 157 cas, dont 326 383 au Québec

Décès: 23 315, dont 10 742 au Québec

6h34 | Des experts belges suggèrent un label «COVID safe» pour les lieux publics

L’objectif «Zéro COVID» étant pour l’instant hors de portée dans les lieux publics clos, des experts belges suggèrent de mettre en place des dispositifs de sécurité (désinfection, ventilation des locaux) sous le contrôle des pouvoirs publics pour rouvrir les cafés, restaurants et salles de spectacle.

Vu «l’exaspération» dans ces secteurs privés d’activité depuis près de six mois, «il est temps d’adapter notre stratégie», écrivent dans une tribune au quotidien Le Soir trois experts parmi les plus écoutés du pays dans cette crise sanitaire.

Leur postulat : les restrictions risquent d’être de moins en moins respectées dans les semaines à venir, y compris par certains commerçants, et la logique d’une réglementation secteur par secteur suscite des frictions entre eux, ainsi qu’«un marchandage politique permanent et délétère pour la confiance dans le bien-fondé des mesures».

6h25 | Manifestation anti-couvre-feu: sept arrestations et une centaine de contraventions à Montréal

Sept personnes ont été arrêtées par la police lors de la manifestation contre le couvre-feu dimanche soir dans le Vieux-Montréal.

Selon un bilan provisoire de la police de Montréal, outre les interpellations, 107 constats d’infraction ont été remis en vertu de la loi sur la santé publique.

5h46 | Malades chroniques: début de la vaccination contre la COVID-19 à Montréal

La vaccination des personnes de moins de 60 ans ayant une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 a débuté lundi sur l’île de Montréal.

Les candidats à la vaccination pouvaient prendre rendez-vous sur Clic Santé depuis vendredi pour se faire vacciner uniquement à l’hôpital, avait précisé le Dr Horacio Arruda en conférence de presse.

Photo AFP

À VOIR | Voici les restrictions des mesures spéciales d'urgence imposées à Québec, Lévis et Gatineau

4h55 | Revers pour AstraZeneca dans les essais d'un traitement contre la COVID-19

Le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca a annoncé lundi que son traitement contre le diabète Farxiga n'était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de COVID-19, selon les premiers résultats d'essais cliniques.

L'essai concernant le Farxiga «n'a pas atteint de niveau statistique suffisant» pour prévenir la mortalité, explique le groupe dans un communiqué.

Photo AFP

4h40 | L'Inde, deuxième pays le plus touché par la COVID-19, devant le Brésil

L'Inde a dépassé lundi le Brésil en tant que deuxième pays le plus touché par la COVID-19, en enregistrant un nouveau record de plus de 168 000 nouvelles contaminations par jour.

Ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants a enregistré une augmentation rapide des nouvelles contaminations ces dernières semaines, portant le nombre total de cas à 13,5 millions, contre 13,48 millions enregistrés au Brésil.

Photo AFP

4h30 | Bureaux et transports fermés au Bangladesh à partir de mercredi pour huit jours

Les autorités du Bangladesh ont ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations par la COVID-19, selon un communiqué du gouvernement lundi.

Le pays d'Asie du Sud, comptant 160 millions d'habitants, a enregistré 684 756 cas et 9739 décès, alors que les nouvelles contaminations quotidiennes ont été multipliées par sept et les décès quotidiens ont plus que doublé au cours du dernier mois.

Photo AFP

4h06 | Essais prometteurs du traitement de Regeneron pour réduire les risques d'infection au sein d'une famille

Le laboratoire américain Regeneron et son partenaire suisse Roche ont dévoilé lundi de nouveaux résultats d'essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental destiné à réduire le risque d'infection à la COVID-19 au sein de ménages où une personne est touchée par la maladie.

Photo AFP

00h00 | Le PQ lance une pétition pour une enquête publique sur la pandémie

Après avoir fait des demandes répétées pour une commission d’enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie qui n’a toujours pas vu le jour, le Parti québécois (PQ) lance aujourd’hui une pétition pour faire pression sur le gouvernement.

«Tout le monde s’entend pour dire qu’on doit en tenir une, exactement comme ce que l’Ontario a décidé de faire. Or, le gouvernement du Québec s’entête pour ne pas aller de l’avant», affirme le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon.

Photo courtoisie

00h00 | [EN IMAGES] Vaccination record à Québec: gros week-end pour freiner le virus... mais les longues files inquiètent

La vaccination s’est accélérée comme jamais dans la Capitale-Nationale ce week-end. Mais des ajustements seront nécessaires, admet la Santé publique, car des citoyens n’ont jamais eu aussi peur d’attraper la COVID qu’en allant se faire vacciner.

Photo courtoisie, CIUSSS de la Capitale-Nationale

NOS CHRONIQUEURS SE PRONONCENT