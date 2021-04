«Je suis vraiment excité!» - David Savard

Quelques heures après l'annonce de la transaction envoyant David Savard au Lightning de Tampa Bay, le principal intéressé flotte toujours sur un nuage.

L'ancien défenseur des Blue Jackets de Columbus a commenté son nouveau départ lors d'une généreuse entrevue accordée à la chaîne TVA Sports, dans le cadre de l'émission spéciale sur la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

«Je m'attendais à partir, mais c'est toujours un choc lorsque tu reçois l'appel. Je suis vraiment excité! Le Lightning a un club exceptionnel et on a la chance de pouvoir accomplir quelque chose en gagnant deux années de suite. Je pense qu'on peut le faire.»

Savard a également parlé des nombreuses rumeurs à son endroit. Il savait que les Jets étaient intéressés à ses services et il n'aurait eu aucun problème à jouer à Winnipeg. Il est toutefois très heureux de se retrouver avec le Lightning.

«Mon nom circulait avec plusieurs équipes. Je suis très proche avec Pierre-Luc Dubois et on se parlait. Plusieurs fois, il me disait qu'il espérait que je sois échangé aux Jets. Ça n'a pas marché comme ça. Ils ont une très bonne équipe, mais je suis vraiment excité d'être à Tampa Bay.»