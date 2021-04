La grève matinale du 14 avril aura lieu dans une majorité d’écoles

La grève «de courte durée» des profs affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) aura bel et bien lieu dans une majorité d’écoles le 14 avril, alors que les cours débuteront à 9h30. La demande d’injonction visant à bloquer ce moyen de pression vient d’être rejetée.

Les centres de services scolaires avaient présenté cette demande à la Cour supérieure la semaine dernière, affirmant qu’il s’agissait d’un «moyen abusif» en raison des impacts qu’il entraîne sur la réorganisation du transport scolaire et des services de garde.

Cette courte grève pourrait compromettre «certains aspects de la sécurité des élèves», selon la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

Or la Cour supérieure a jugé que cette demande d’injonction relève plutôt du Tribunal administratif du travail.

Quelque 73 000 enseignants du réseau public francophone et anglophone sont représentés par la CSQ, alors que leurs conventions collectives sont échues depuis plus d’un an.

Ils seront en grève de minuit à 9h30, un débrayage de «courte durée» qui vise à «perturber l’administration scolaire» tout en minimisant les impacts pour les élèves, selon la fédération syndicale qui les représente.

Enseignement en ligne

Reste à voir comment les gestionnaires scolaires réorganiseront l’horaire cette journée-là.

Dans un message transmis aux parents, le centre de services scolaire des Patriotes (Montérégie) a déjà indiqué que tous les élèves du primaire et du secondaire auront de l’enseignement virtuel cette journée-là.

Les membres de la CSQ se sont prononcés pour un mandat de grève allant jusqu’à cinq jours, à exercer au moment opportun.

VOICI LA LISTE DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES OÙ LES ENSEIGNANTS SERONT EN «GRÈVE DE COURTE DURÉE» LE 14 AVRIL

Capitale-Nationale

Charlevoix (SEC-CSQ)

Découvreurs (SEDR-CSQ)

Portneuf (SEP-CSQ)

Chaudière-Appalaches

Appalaches (SEA-CSQ)

Beauce-Etchemin (SEC-CSQ)

Côte-du-Sud (SECS-CSQ)

Navigateurs (SEDR-CSQ)

Bas-Saint-Laurent

Fleuve-et-des-Lacs (SEGP-CSQ)

Kamouraska - Rivière-du-Loup (SEGP-CSQ)

Monts-et-Marées (SERM-CSQ)

Phares (SERM-CSQ)

Centre-du-Québec

Bois-Francs (SEBF-CSQ)

Chênes (SERD-CSQ)

Riveraine (SELR-CSQ)

Côte-Nord

Estuaire (SEHCN-CSQ)

Fer (SERF-CSQ

Moyenne-Côte-Nord (SERF-CSQ)

Littoral (SERF-CSQ et LNSETA)

Estrie

Hauts-Cantons (SEE-CSQ)

Région-de-Sherbrooke (SEE-CSQ)

Sommets (SEE-CSQ)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Chic-Chocs (STEEQ-CSQ)

Îles (STEEQ-CSQ)

Laurentides

Laurentides (SEEL-CSQ)

Hautes-Laurentides (Pierre-Neveu) (SPEHR-CSQ)

Rivière-du-Nord (SERN-CSQ)

Lanaudière

Affluents (SERM-CSQ)

Samares (SEL-CSQ)

Mauricie

Chemin-du-Roy (SEVF-CSQ)

Énergie (SEM-CSQ)

Montérégie

Grandes-Seigneuries (APL-CSQ)

Hautes-Rivières (SEHR-CSQ)

Marie-Victorin (Champlain-CSQ)

Patriotes (Champlain-CSQ)

Saint-Hyacinthe (SEVM-CSQ)

Sorel-Tracy (SEBR-CSQ)

Trois-Lacs (SERV-CSQ)

Vallée-des-Tisserands (Champlain-CSQ)

Abitibi-Témiscamingue

Harricana (SEUAT-CSQ)

Lac-Abitibi (SEUAT-CSQ)

Lac-Témiscamingue (SEUAT-CSQ)

Or-et-des-Bois (SEUAT-CSQ)

Rouyn-Noranda (SEUAT-CSQ)

Nord-du-Québec

Baie-James (SEUAT-CSQ)

Outaouais

Hauts-Bois-de-l’Outaouais (SPEHR-CSQ)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Jonquière (SELJ-CSQ)

Lac-Saint-Jean (SELAC-CSQ)

Pays-des-Bleuets (SELH-CSQ)

Rives-du-Saguenay (SES-CSQ)

Réseau anglophone

(Les enseignants sont représentés par l’Association provinciale des enseignants et enseignantes du Québec)