Le rattrapage salarial au cœur des négociations en santé

Les infirmières et autres employés de la santé n'accepteront pas la moindre entente de principe avec Québec sans une augmentation de leurs salaires, ont averti leurs représentants syndicaux.

C’est ce qu’ont soutenu les présidentes de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) lors d’un rassemblement tenu lundi matin devant le secrétariat du Conseil du trésor.

«Quand il s’agit d’investir dans ceux et celles qui procurent des soins et des services dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), de reconnaître leur expertise à sa juste valeur, le premier ministre Legault et ses ministres Sonia LeBel et Christian Dubé sont sans le sou. L’expertise de nos 131 000 membres, ça se paie», ont clamé par voie de communiqué les présidentes de l’alliance syndicale, Andrée Poirier et Nancy Bédard.

L’alliance a exigé une augmentation salariale de 12,4 %, dont 7,4 % en rattrapage, face à la proposition du gouvernement Legault qui offrirait une hausse de 5 % sur trois ans.

Un rattrapage qui est jugé d’autant plus nécessaire que les entreprises privées proposent des salaires plus généreux, creusant l’écart avec le secteur public selon les présidentes de l’APTS et de la FIQ.

«Ce n’est pas normal qu’en 2021 on fasse encore les frais de politiques d’austérité parce que nos membres sont en très forte majorité des femmes. Il est temps que le premier ministre et ses comparses quittent les années 50 et arrivent au XXIe siècle, car le temps d’être payée au féminin est révolu», ont également avancé Mme Bédard et Mme Poirier.

Par ailleurs, aucune des offres présentées ne prévoirait des mesures pour favoriser le maintien de la main-d’œuvre dans les régions éloignées de la province, qui font face à une importe pénurie de personnel.