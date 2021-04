L’entreprise CAE dévoile ses installations pour la vaccination

Plus de 52 700 doses de vaccin ont été administrées dimanche au Québec, et si le gouvernement veut augmenter la cadence, plusieurs grandes entreprises devront contribuer. La firme CAE, à Montréal, fera partie de ces compagnies qui ont décidé d’emboîter le pas à l’effort collectif.

CAE ouvrira dans les prochains jours un nouveau centre de vaccination de 12 000 pieds carrés aménagés aux frais de l’entreprise et de ses partenaires.

«Je ne connais pas le chiffre exact, mais c’est dans les millions. On a plusieurs compagnies, on va toutes les nommer dans les prochaines semaines qui ont contribué, que ce soit en temps ou en argent», a mentionné lundi le président et chef de la direction, Marc Parent.

Le centre procédera exactement de la même manière que dans le réseau public et sera donc ouvert de 8 h du matin jusqu’à 20 h.

«On s’enligne pour être capable d’en faire au moins 8000 par semaine», a affirmé le président de CAE.

Les employés de CAE, leur partenaire, mais aussi des citoyens ciblés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal pourront ainsi profiter de ces installations.

Le personnel viendra du secteur privé pour ne pas nuire au secteur public qui doit déjà composer avec une pénurie de la main-d’œuvre.

«Tous les gens sont fournis par nous, sont entraînés par le ministère et nous, on va chercher les gens qui ne sont pas dans le secteur public», a souligné Marc Parent.

La campagne de vaccination en entreprise pour les moins de 60 ans devrait débuter au mois de mai.