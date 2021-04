Les Patriots libèrent Julian Edelman

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont libéré le receveur de passes Julian Edelman, lundi.

Selon le réseau NFL Network, la formation du Massachusetts a pris cette décision à la suite de l’échec de l’athlète 34 ans lors de tests physiques. Repêché en septième ronde (232e au total) de l’encan de 2009 par les «Pats», Edelman a remporté trois fois le trophée Vince-Lombardi.

En 137 matchs en carrière lors de la saison régulière, il a attrapé 620 passes pour des gains de 6822 verges et 36 touchés. Le produit de l’Université Kent State a également réalisé 118 attrapés pour 1442 verges et cinq majeurs en 19 parties éliminatoires.

L’an dernier, Edelman a été limité à seulement six rencontres, et ce, en raison d’une blessure. Lors de ses joutes où il avait Cam Newton comme quart-arrière, il a saisi le ballon à 21 reprises pour 315 verges et aucun touché.

Le vétéran peut dorénavant s’entendre avec l’une des 31 autres équipes de la NFL, lui qui est devenu joueur automne.