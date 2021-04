L’UQAM, c’est tout cela

Réplique au texte d’opinion « Il faut protéger nos étudiants des militants extrémistes » paru le 9 avril 2021

Les propos tenus par M. Philippe Lorange au sujet des étudiantes et des étudiants de l’UQAM sont si réducteurs que je me suis d’abord demandé s’il fallait y réagir! À titre de directeur des Services à la vie étudiante de cette université, j’observe tous les jours la grande richesse et la diversité de notre population étudiante. C’est pourquoi il m’apparaissait important de recadrer les choses.

L’UQAM, c’est quelque 39 000 étudiantes et étudiants issus de Montréal, des régions du Québec et de l’international. Ce sont des jeunes en provenance du collégial, mais aussi des adultes. Ce sont des personnes aux profils très diversifiés, aux convictions variées, aux aspirations multiples. Les assimiler à un bloc homogène de « militants extrémistes » est non seulement simpliste, mais également trompeur.

La vie étudiante à l’UQAM, c’est plus de 4000 activités et plus de 300 projets par année réalisés par et pour les étudiants. C’est aussi pour ce milieu de vive effervescence, pour ces possibilités d’engagement et de débat, pour pouvoir penser, dire et faire les choses autrement qu’on vient à l’UQAM. Et c’est aussi en raison de cela, entre autres, que l’on devient une citoyenne ou un citoyen dont l’esprit est critique et la nature engagée.

Pour la 12e fois en 14 ans, des étudiantes et des étudiants en science politique et droit de l’UQAM ont obtenu en 2019 la plus haute distinction à la Simulation des Nations Unies à New York; l’équipe étudiante de l’UQAM, cette fois de l’École des sciences de la gestion, a remporté en 2020, pour la sixième fois en huit ans, le concours Relève Communication; et la délégation étudiante de l’UQAM gagne les Jeux de la communication depuis cinq années consécutives.

Ce ne sont là que quelques exemples du talent de la population étudiante de l’UQAM, qui a enregistré au cours de la dernière année plusieurs autres succès : bourse Pierre-Péladeau, décernée par Québecor pour concrétiser un projet d’affaires; prix de la meilleure thèse en psychologie; première place de la Charrette interuniversitaire du Centre canadien d’architecture; bourses Vanier en 2019, parmi les plus prestigieuses bourses d’études supérieures au Canada, et j’en passe.

C’est tout cela, l’UQAM.

Jasmin Roy, Directeur des Services à la vie étudiante de l’UQAM