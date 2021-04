Comme ce mot a été répété à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse de lundi, il faut croire que le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, est «confortable» avec la formation qu’il aura sous la main jusqu’à la fin de la campagne 2020-2021.

«Nous sommes contents de ce que nous avons fait dans les deux dernières journées et de l’acquisition d’Eric Staal [le 26 mars dernier]. Nous sommes confortables avec notre formation. Il est certain qu’il y a des choses que nous aurions peut-être pu faire, mais je n’étais pas prêt à sacrifier nos jeunes joueurs pour du court terme», a exprimé Bergevin à propos de la besogne qu’il a abattue pour améliorer son équipe.

Le DG du CH a effectué une transaction lors de la dernière journée pour faire des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Il a mis la main sur le défenseur Erik Gustafsson, des Flyers de Philadelphie. La veille, il avait obtenu l’arrière Jon Merrill des Red Wings de Detroit.

Questionné à savoir s’il avait tenté d’obtenir du renfort pour son attaque, l’homme de 55 ans a expliqué qu’il avait lancé plusieurs lignes à l’eau.

«J’ai parlé à probablement toutes les équipes qui avaient des joueurs disponibles. Certains joueurs que les médias mettaient comme disponibles ne l’étaient pas, alors que d’autres l’étaient. Les prix étaient élevés.»

La constance est la clé

Appelé à analyser les performances de son club cette saison, Bergevin a réitéré qu’il était «confortable» avec les joueurs qu’il a dans son vestiaire, mais que ceux-ci manquaient de constance.

«C’est une équipe qui a de très bonnes séquences et d’autres moins bonnes, ce qui fait que nous sommes une équipe du milieu», a-t-il indiqué.

«Je crois que si nous sommes capables d’être plus constants dans nos performances, nous pouvons être du bon côté. La réponse est dans le vestiaire avec nos joueurs. Je crois que nous avons beaucoup de caractère.»

«Nous ne sommes pas constants et je m’attends à beaucoup plus pour la fin de notre saison. Il nous faut plus de constance dans notre jeu», a martelé le DG.

En bref

Par ailleurs, Bergevin est resté plutôt vague sur ses intentions concernant Cole Caufield, qui a connu tout un début chez les professionnels avec le Rocket de Laval ce week-end. Le dirigeant n’a pas souhaité dire quand ou même s’il allait éventuellement rappeler le franc-tireur avec le Tricolore.

Il a toutefois précisé qu’on ne devrait pas revoir Brendan Gallagher avant les séries éliminatoires. L’attaquant souffre d’une fracture à un pouce.