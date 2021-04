Phillip Danault: un rôle ingrat mais apprécié

Jake Allen répétait des clichés pour décrire ses sentiments après une première victoire en quatre départs. Mais pour parler de Phillip Danault et de son impact contre les gros trios de l’équipe adverse, l’ancien gardien des Blues est redevenu loquace.

« Phil n’a pas un rôle facile. C’est un travail que peu de joueurs veulent. Il affronte toujours les meilleurs. Il aime ça. Il retire une fierté à limiter leurs chances de marquer. Il n’a pas toujours de gros chiffres sur le plan offensif puisqu’il se sacrifie défensivement. À mes yeux, il s’agit d’un des boulots les plus difficiles de la LNH. »

– Jake Allen

Dans l’ombre de Joel Edmundson, qui a joué près de 27 minutes, Alexander Romanov a aussi offert un très bon match à la gauche de Xavier Ouellet. Le Russe de 21 ans a mené l’équipe avec sept mises en échec.

« Romanov s’améliore. Il devient plus confiant. C’est ce que tu veux voir d’un jeune joueur. Il travaille très fort. Quand il est robuste, il a un impact. Les gros noms de l’autre côté n’aiment pas ça jouer contre lui. »

– Josh Anderson

Depuis la fracture au pouce droit de Brendan Gallagher, il y a un trou important à l’aile droite aux côtés de Phillip Danault et Tomas Tatar. Au quatrième match sans Gallagher, Paul Byron a reçu le mandat de remplacer Gallagher. « Ti-Paul » a passé son premier test avec deux passes et du jeu inspiré contre la dangereuse unité d’Auston Matthews, Mitchell Marner et Alex Galchenyuk.

« Paul est un gars rapide, c’est son gros atout. Il peut jouer au sein de tous les trios. Il peut contrer la rapidité des gros trios. Il est solide comme joueur. »

– Phillip Danault

Après trois revers d’affilée, Phillip Danault a qualifié ce gain contre les Maple Leafs de victoire de caractère.

« C’était Important pour nous de rebondir. On savait qu’on traversait une période creuse. On a montré du gros caractère. On s’est ressaisis. C’est réellement une grosse victoire de caractère. Jake [Allen] a aussi fait de gros arrêts. »

– Phillip Danault