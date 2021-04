Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 12 avril:

Date limite transactions LNH

Les équipes de la Ligue nationale de hockey ont jusqu’à 15 heures pour améliorer leur formation ou commencer leur grand ménage du printemps. Est-ce que Marc Bergevin et le Canadien de Montréal bougeront? Un panel d’analystes suivra, en direct, les tractations et s’intéressera aux rumeurs.

Lundi, dès 6h, TVA Sports.

C’est plus qu’un jardin

Deux familles ont décidé de tenter l’aventure de l’autosuffisance à la maison. Cette nouveauté suit le clan formé par Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau qui accueillent notamment des poules. Chez les Lucas-Bédard, il faut concevoir un potager qui répond à divers besoins.

Lundi, 18h30, Unis TV.

Si on s’aimait

Avec l’arrivée de la deuxième saison de l’émission se pointent de nouveaux célibataires qui, avec l’aide de la sexologue Louise Sigouin, vont tenter d’améliorer leur destin amoureux, de comprendre pourquoi leurs relations sont décevantes. De retour à titre de témoins, le couple composé d’Émily Bégin et de Guillaume Lemay-Thivierge.

Lundi, 19h, TVA.

Joe Dassin: le roman de sa vie

Même si les décennies passent depuis sa mort qui remonte déjà à plus de 40 ans, Joe Dassin n’est pas oublié. Composé de témoignages de gens proches du regretté artiste, d’archives et de chansons de celui qui s’est éteint à 41 ans, ce documentaire le fait revivre.

Lundi, 20h, ARTV.

Élisabeth II: histoire d’un couronnement

Il y a près de 70 ans, la reine Élisabeth II, qui a perdu son époux - le prince Philippe - vendredi, vivait une journée mémorable: son couronnement dans l’abbaye de Westminster. Elle revient sur un souvenir impérissable. Ce documentaire nous fait revivre un moment charnière de la royauté britannique.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

Regarde le monde

Vous avez besoin d’idées pour créer votre propre jardin ou améliorer celui que vous entretenez déjà? Alors un tour du monde s’impose. On met le cap sur le Japon, la Martinique, Malte, le Mexique et le Royaume-Unis afin de se laisser inspirer et se plaire à rêver.

Lundi, 21h30, Évasion.

En territoire ennemi

Ce suspense sur fond de révolution iranienne, vécue en 1979, suit une famille juive laïque démunie face à la capture d’un bijoutier accusé d’avoir aidé les services secrets iraniens. Adrien Brody et Salma Hayek sont les têtes d’affiche de ce long métrage.

Lundi, 23h, MOI ET CIE.