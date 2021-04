Le CF Montréal a disputé son second match préparatoire, dimanche, une victoire de 5 à 1 contre les Rowdies de Tampa Bay qui a plu à l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

« Je suis satisfait de ce que j’ai vu dans notre désir de jouer vers l’avant tout en pressant l’adversaire », a-t-il avancé, lundi, lors d’un point de presse virtuel.

Bien que ce résultat contre une équipe de seconde division soit encourageant, la tâche demeure importante pour Nancy, qui n’a tous ses hommes sous la main que depuis une semaine.

« Les deux matchs nous ont servis à mettre une équipe en place, mais rien n’est encore défini. On va travailler sur notre façon de défendre tous ensemble, mais aussi sur notre état d’esprit. »

Plus complet

Lors du premier match préparatoire, jeudi dernier, une défaite de 2 à 0 contre un club de troisième division, Wilfried Nancy a fait appel à deux formations complètement différentes qui ont joué 45 minutes chacune.

Dimanche, il a distribué le temps de jeu différemment afin d’avoir un meilleur regard sur ses titulaires potentiels.

« Les joueurs ont joué de 60 à 65 minutes. L’idée était de voir d’autres joueurs sur des animations différentes. »

« Ce qui m’intéressait, c’était de voir les associations entre les joueurs sur les côtés et aussi en milieu, et les joueurs ont su respecter les concepts même si on a changé d’animation. »

Toye paraît bien

Dans cette victoire, Mason Toye s’est distingué avec un doublé. C’est une performance qui redonne espoir dans ce joueur acquis l’automne dernier et qui n’avait pas été très impressionnant dans ses quelques sorties, malgré un bon potentiel connu de tous.

« Depuis qu’il est revenu, Mason se sent beaucoup mieux dans le groupe, a résumé Nancy. Il a toujours eu des qualités et il fallait qu’il puisse s’exprimer. »

Et pour qu’il s’exprime, il faut peut-être qu’on l’aide à réduire ses attentes envers lui-même.

« J’ai eu une bonne discussion avec lui pour essayer de comprendre quel genre de personne il était », a expliqué Nancy.

« Il faut le mettre en confiance et on a vu qu’il se mettait parfois trop de pression, alors il faut discuter avec lui. Ces dernières semaines, il a été capable de se libérer, il est plus joyeux. Il est très exigeant envers lui, ce qui le freine. »

Capitaine

En attendant de nommer un capitaine qui succédera à Jukka Raitala, Wilfried Nancy a choisi de donner le brassard à ses vétérans selon leur ancienneté avec le club.

Jeudi, le titre est revenu à Samuel Piette et Ballou Tabla et, dimanche, c’est le gardien Clément Diop qui a amorcé la rencontre comme capitaine.

Wilfried Nancy a indiqué qu’il n’avait pas encore arrêté son choix sur un joueur.