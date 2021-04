Snow Angel: 33 investisseurs pour un 1er film

Armés d’une minuscule somme de 250 000 $ amassée grâce au soutien de « monsieur et madame Tout-le-Monde » et malgré une météo capricieuse, la comédienne Catherine Bérubé et son conjoint, le réalisateur Gabriel Allard, tournent présentement leur premier long métrage dans le majestueux décor des Chic-Chocs, en Gaspésie.

C’était justement jour de tempête de neige au Village Grande Nature Chic-Chocs de Cap-Chat, il y a deux semaines, quand Le Journal a rejoint le couple pour jaser de Snow Angel.

Le blizzard a eu beau forcer l’équipe de tournage à remanier l’horaire, personne ne paniquait.

« Nous sommes habitués de se virer de bord sur un dix cennes », s’amuse Catherine Bérubé (19-2, Épidémie), qui a fondé la maison de production Grand Karma avec son amoureux, en 2014, dans le but justement de développer des projets de longs métrages.

Or, qui dit jeune maison de production dit qu’il faut gratter les fonds de tiroir pour trouver des sous.

Pour réunir le financement de Snow Angel, dont le tournage a été reporté deux fois (une fois en 2019 pour des raisons financières et une autre fois, en 2020, à cause de la COVID), le couple a dû s’organiser avec les moyens du bord.

« Nous avons ramassé 250 000 $ auprès de trente-trois investisseurs différents. Ce ne sont pas tous des gens fortunés qui ont mis des sous. On a des professeurs, des policiers, des agents de voyage, des comptables. C’est vraiment monsieur et madame Tout-le-Monde qui ont investi parce qu’ils croyaient en nous. C’est un film ambitieux et on veut prouver que nous sommes capables », dit Gabriel Allard.

Surmonter les embûches

Snow Angel est un thriller psychologique, tourné en anglais, centré autour d’une Américaine anciennement professionnelle de planche à neige (jouée par Bérubé) qui veut reprendre sa vie en main après un accident mortel causé par l’alcool, mais qui doit faire face à des forces obscures, dit-on.

L’idée est de Gabriel Allard, lui-même un adepte de planche à neige, qui a autrefois vécu à Whistler. Le scénario a été longuement peaufiné, au fil des ans, pendant que le couple se faisait la main en tournant des courts métrages.

« L’histoire a vraiment pris du galon avec les années. Nous nous sommes servi des embûches pour la rendre encore meilleure », observe Catherine Bérubé.

Parmi ces embûches, il y a les conditions climatiques particulières du printemps. Entre tempête, dégel et gel, leur capacité d’adaptation est mise à l’épreuve.

« Tout s’arrange quand même bien, assure la comédienne. Ça s’insère bien à notre récit, les changements ajoutent à son aspect sinistre, à la tension. Avec le budget dont on dispose, on utilise toutes les contraintes à notre avantage. »

Snow Angel, qui met aussi en vedette Olivier Renaud, Kimberly-Sue Murray, Paul Doucet et Alexandre Nachi, sera présenté sur grand écran en 2022.