«Star Académie»: William Cloutier rêve de la finale

William Cloutier, hissé au rang de demi-finaliste à «Star Académie» dimanche, ne se gêne plus pour faire passer son message : il aimerait beaucoup que le temps sacrifié avec sa famille et son nouveau-né en début d’année se solde par un heureux dénouement dans la compétition.

Le jeune homme de 25 ans veut se tailler une place dans le milieu artistique. Il aime jouer sur scène, il aime encore plus chanter, ses vidéos publiées sur les plateformes web lui ont déjà apporté une petite gloire, mais encore l’an dernier, il se questionnait sur le chemin à emprunter pour vivre de sa passion.

Aujourd’hui, constatant le progrès réalisé à «Star Académie», le jeune papa se considère trop avancé dans le processus pour s’essouffler, et accéder à la finale serait pour lui une belle récompense pour avoir laissé momentanément les siens derrière pour les besoins de sa carrière.

«Au début, mon but était de joindre le groupe de 15 académiciens. Ensuite, je voulais que les gens me découvrent, et voir si j’étais bien reçu en tant que chanteur. Maintenant que c’est installé, je me retourne, et je constate que j’ai plus de la moitié du chemin de fait, que je suis presque rendu à la fin», résume William.

«On ressent tous l’urgence de vouloir se rendre le plus loin possible, se dépasser. Mais, moi, en plus, dans l’équation, il y a ma famille. Tout du long que j’évolue à "Star Académie", seul, comme artiste et comme individu, je mets une croix sur des moments précieux en famille. Avec mon bébé qui a déjà deux mois, je ne pourrai pas reculer la cassette et recommencer. Je suis conscient des moments que je manque. J’ai accepté d’embarquer dans ce dilemme, et ma conjointe aussi. Elle me supporte énormément. Je sens s’approcher la ligne d’arrivée, et j’ai envie de me rendre au bout, tant qu’à avoir sacrifié autant de temps avec mes deux garçons, Éloi et Liam», mentionne William, en précisant que son aîné de quatre ans s’ennuie de plus en plus de son papa, et que la réciproque est également vraie.

«Plus on avance, plus on est fébriles et plus on s’ennuie. Les émotions sont au rendez-vous!», avoue William.

De «Mixmania» à «30 vies»

Le désir du candidat de Drummondville (natif de Victoriaville) d’enfin percer la lumière au grand jour s’explique en outre par le fait qu’il avait déjà beaucoup d’expérience de télévision lorsqu’il a posé ses valises à l’académie de Waterloo.

D’abord, il connaissait déjà Gregory Charles, qui l’avait dirigé dans l’émission de variétés jeunesse «La cour des grands», de TVA, en 2008.

«Je partais d’un endroit où Gregory m’avait déjà emmené, dans la composition d’harmonies, le mélange de chansons, etc. Greg est très inventif. Il adore faire des "medleys" improbables ou éclatés, et ça, moi, je m’y attendais. Je savais qu’il est aussi très rigoureux. Je le répétais à tout le monde avant que l’émission commence. Les autres riaient un peu de moi, mais quand on a commencé à travailler avec lui, ils ont vite compris que personne n’est plus rigoureux que Gregory Charles! Pour moi, tout ça était déjà installé.»

Au printemps 2012, William Cloutier était de la cohorte de participants de «Mixmania 3», à VRAK. Au même moment était diffusée la cinquième saison de «Star Académie», à TVA. Et le jeune William de 16 ans espérait ardemment pouvoir un jour gravir un échelon dans la pyramide des concours télévisés, et vivre l’aventure «Star Ac» lorsqu’il serait assez grand pour le faire.... Sans savoir que son souhait se concrétiserait neuf ans plus tard.

Entre-temps, William a joué dans «30 vies» (à l’hiver 2015, avec le professeur de musique Samuel Pagé, incarné par Émile Proulx-Cloutier). Il a étudié au cégep de Victoriaville en arts et lettres, puis en théâtre supérieur au cégep de Saint-Hyacinthe, formation qu’il a complétée il y a un an.

«J’ai une préférence pour le chant, parce que depuis que je suis petit, c’est la musique qui m’a emmené sur scène. C’est ce que je préfère. À "Star Académie", je suis vraiment sur mon X. Mais si ça peut être mélangé au jeu, comme dans une comédie musicale, c’est super aussi», dépeint William.