Terrasses ouvertes en Angleterre: «Ça arrive enfin, après tous ces mois!»

Dès le petit matin, les Anglais se sont précipités lundi en terrasses des pubs ou chez le coiffeur pour dompter leur volumineuse chevelure du confinement, goûtant un peu de liberté retrouvée avec la levée de restrictions liées à la pandémie.

«Ça arrive enfin, après tous ces mois!», s'exclame Kobi Wise, 32 ans, en savourant une bière fraîche au Half Moon, pub de l'est londonien dans le «beer garden» duquel il s'est rendu dès l'ouverture, avancée à 9h00 pour l'occasion, abrité du crachin par des parasols.

Autour de lui, malgré des températures hivernales, une douzaine d'étudiants se sont répartis sur deux tables - les groupes de foyers différents sont limités à six personnes maximum et restent interdits à l'intérieur.

Certains sont à la Guinness, d'autres ont choisi un petit déjeuner à l'anglaise - saucisse, haricots et oeufs- accompagné d'une boisson chaude. «Cheeeeers!», lancent-ils en levant leur verre, portable à la main pour immortaliser le moment avec un selfie.

Clients en file dès 5h30

À Oxford Street, l'une des principales artères commerçantes de Londres, des clients masqués ont formé des queues devant des magasins de vêtements dès 5h30, bravant le froid deux heures avant les premières réouvertures des commerces non essentiels.

À travers l'Angleterre, les coiffeurs sont surmenés, certains ayant rouvert dès minuit pour répondre à la demande.

Ces scènes sont rendues à nouveau possibles grâce à une nette amélioration de la situation sanitaire au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 127 000 morts, sous l'effet d'un strict confinement et d'une vaccination massive.

Depuis le troisième confinement décrété début janvier, voire décembre pour certaines régions comme Londres, contaminations, hospitalisations et décès sont en chute libre.

«Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manquées», s'est réjoui le premier ministre Boris Johnson.

Il a malgré tout appelé à «agir de manière responsable» pour éviter une résurgence des contaminations.

La joie d'un retour progressif à la normale est cependant ternie par la mort vendredi du prince Philip, 99 ans, qui a plongé le Royaume-Uni dans une période de deuil national jusqu'au jour de ses obsèques samedi.

Boris Johnson a reporté la visite au pub qu'il avait prévue pour célébrer cette réouverture.

Spas, bilbiothèques, piscines

Outre les terrasses et les magasins, les Anglais peuvent aussi retourner dans les salles de sport, les spas, les bibliothèques, à la piscine et partir en vacances dans le pays.

C'est une relance très attendue de l'économie, durement touchée par la pandémie, même si la British Beer and Pub Association estime que seulement 40% des pubs en Angleterre disposent d'espaces extérieurs suffisants pour rouvrir.

Elle est rendue possible aussi par une campagne de vaccination massive, qui a déjà permis d'administrer une première dose à près de 60% de la population adulte depuis début décembre, soit la plus grande partie des plus de 50 ans.

Les autorités ont maintenu leur objectif de proposer une première dose à l'ensemble des adultes d'ici fin juillet malgré les inquiétudes soulevées quant à d'éventuels risques de caillots sanguins liés au vaccin d'AstraZeneca, finalement réservé aux plus de 30 ans par précaution.

Malgré ces embellies, les appels à la prudence se sont multipliés. «Même si on ne sait pas exactement quand ou l'ampleur qu'il aura, il y aura inévitablement un rebond du nombre de cas», a prévenu sur Times Radio le professeur Peter Horby, qui préside le groupe conseillant le gouvernement britannique sur les virus respiratoires (Nervtag).

Le déconfinement, qui suit un calendrier différents selon les nations du pays, prévoit en Angleterre la réouverture de la restauration en salle le 17 mai, en même temps que les hôtels, musées, salles de spectacles et tribunes des stades, avec des capacités limitées.

Les voyages à l'étranger sont interdits au moins jusqu'à cette date, par crainte d'importer des variants du coronavirus résistants aux vaccins.

Les enterrements restent limités à 30 participants, contraignant la famille royale à prévoir des obsèques en petit comité pour le prince Philip.

