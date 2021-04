Une téléréalité pour pouces verts

Madeleine Péloquin transposera sa passion pour l’horticulture au petit écran. L’actrice au pouce vert pilotera Tous au jardin !, une compétition d’aménagement extérieur qu’elle a initiée.

Dans cette téléréalité produite par Trio Orange (La Tour, M’entends-tu ?) en collaboration avec Québecor Contenu, trois familles réaménageront leur cour arrière pour espérer remporter un grand prix de 15 000 $. Elles réaliseront elles-mêmes leurs travaux, mais seront épaulées par deux spécialistes, l’un en jardinage, l’autre en construction.

Ces derniers privilégieront des solutions de rechange écoresponsables aux pratiques habituelles. En d’autres termes, les chances qu’ils vous conseillent sur l’installation d’un spa semblent plutôt minces.

Ceux qui connaissent bien Madeleine Péloquin ne s’étonneront pas d’apprendre qu’elle sera aux commandes d’une émission comme Tous au jardin ! En entrevue, son amour du jardinage est évident. Une question, puis elle s’envole pour plusieurs minutes.

« J’ai converti plusieurs amis ! se réjouit-elle. C’est vraiment contagieux comme passion. »

On ignore quand et sur quelle plate-forme atterrira Tous au jardin ! Casa et TVA seraient certainement des choix logiques. Mais rien n’est encore décidé.

Accessible

Madeleine Péloquin insiste : pas besoin de posséder un terrain d’un acre en campagne pour participer à Tous au jardin ! Bien qu’elle habite le quartier Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal, la comédienne trouve le moyen de vivre sa passion. Elle s’est d’ailleurs construit une serre froide, avec un baril d’eau de pluie intégré, pour pouvoir commencer à jardiner, aussitôt l’hiver terminé.

« Je peux vraiment faire beaucoup avec ma cour de 25 par 75 pieds. Une zone pour les enfants, une zone pour manger en famille, une zone de rangement, une zone de détente... Il peut aussi y avoir des comestibles : une ruche, des champignons, des plants de tomates... Le but, ce n’est pas de faire un grand potager qui prend toute la place. »

L’après-Pays d’en haut

En attendant de tourner la première saison de Tous au jardin !, réalisée par Sébastien Chabot, Madeleine Péloquin poursuit les répétitions de Le vrai monde ?, cette pièce de Michel Tremblay censée être présentée au Théâtre du Rideau Vert à compter du 20 avril. En raison du retour du couvre-feu à 20 h à Montréal, l’actrice nage en pleine incertitude. Elle garde néanmoins le moral.

« Le show est bon. Le texte est formidable. Et c’est déjà bien qu’on puisse faire notre métier. Il n’y a pas si longtemps, ce n’était même pas permis d’être dans une salle de répétition. »

Ce printemps, les abonnés d’ICI Tou.tv Extra pourront la voir dans Après, une minisérie du réalisateur Louis Choquette (Les honorables, Mirador) avec Karine Vanasse. L’actrice a abordé ce projet avec beaucoup d’enthousiasme, après avoir bouclé la boucle de la série Les pays d’en haut. Le drame d’époque a effectivement pris fin après six saisons à Radio-Canada cet hiver.

« Le personnage d’Angélique m’a tellement apporté de confiance, de solidité. [L’auteur] Gilles Desjardins m’a beaucoup fait voyager avec elle. Quand tu joues un rôle aussi longtemps, tu finis par prendre des libertés, par aller plus loin. Je sens que j’ai élevé mon niveau de jeu. »

► Le recrutement des familles souhaitant participer à Tous au jardin ! se déroule jusqu’au 30 avril : tousaujardin.ca