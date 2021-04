3e vague de COVID: qui sont les groupes les plus hospitalisés au Québec?

Les experts et les médecins qui œuvrent sur le terrain en zone COVID-19 le disent depuis le début de la troisième vague : les gens hospitalisés sont de plus en plus jeunes au Québec, et les aînés vaccinés sont mieux protéger contre le virus.

Diane Lamarre, spécialiste en santé de TVA Nouvelles, a relevé les chiffres concernant les hospitalisations par groupe d’âge partout dans la province.

Trois hospitalisations sont rapportées chez les enfants de 0 à 19 ans. 10 hospitalisations sont enregistrées chez les 20 à 29 ans, ainsi que deux cas aux soins intensifs.

21 personnes sont hospitalisées chez les 30 à 39 ans, ainsi que cinq aux soins intensifs. Chez les 40 à 49 ans, 29 individus sont hospitalisés, et 8 autres se trouvent aux soins intensifs.

Chez les 59 ans, le bilan est toujours élevé avec 58 personnes hospitalisées et 31 aux soins intensifs.

Le groupe le plus touché est aussi le groupe le plus âgé, mais qui n’est pas encore vacciné.

«Chez les 60 – 69 ans, 44% des gens sont vaccinés, c’est le groupe d’âge qui est le plus âgé dans ceux qui ne sont pas vaccinés. La bonne nouvelle, c’est qu’on voit aussi que les 80-90 ans peuvent encore contracter la maladie, mais ils se retrouvent très peu aux soins intensifs toute proportions gardées. Ils sont moins aux soins intensifs parce qu’ils ont été vaccinés», explique Diane Lamarre à Mario Dumont.

«Par contre, on voit qu’il faut vacciner le plus rapidement possible les 60 – 69 ans. La bonne nouvelle c’est qu’au niveau des rendez-vous, 75% des gens de ce groupe d’âge-là ont un premier rendez-vous ce qui est très bon. Il faut ajouter maintenant les gens qui ont des facteurs de risque», juge la professeur à l’Université de Montréal.

