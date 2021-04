Activité extérieure entre deux personnes: le port du masque désormais obligatoire

La santé publique durcit les règles entourant le port du masque qui devient désormais obligatoire dès que deux personnes qui n’habitent pas à la même adresse réalisent une activité ensemble à l’extérieur.

Cette mesure, en vigueur depuis dimanche dernier, a été apportée mardi par le ministère de la Santé.

Jusque-là, la santé publique exigeait le port du masque à partir du moment où trois personnes participaient ensemble à une activité extérieure.

Précision du ministère de la Santé: Ça signifie que deux personnes qui n'habitent pas à la même adresse et qui forment un couple devront porter le masque lorsqu'ils font une activité extérieure #assnat #polqc #COVID19 https://t.co/Io3WhNr7BC — Geneviève Lajoie (@GLajoieJDQ) April 13, 2021

«Dans les zones rouges et oranges, un couvre-visage ou un masque doit maintenant être porté par toute personne, de 10 ans et plus, en tout temps et pour la durée complète de toute activité de loisir ou de sport, à laquelle participent des occupants de plus d’une résidence privée ou de ce qui en tient lieu, SAUF si les personnes sont assises à 2 mètres les unes des autres ou qu’elles pratiquent la baignade ou des sports nautiques», a ainsi expliqué le ministère de la Santé, mardi.

«Le principal changement est que le port du masque ou du couvre-visage est désormais obligatoire dès que 2 personnes qui n’habitent pas à la même adresse réalisent une activité ensemble à l’extérieur. Donc le groupe de 3 personnes passe à 2 personnes», précise-t-on également.

Ainsi, deux personnes qui n’habitent pas à la même adresse, mais qui forment un couple devront porter un masque lorsqu’ils réalisent une activité de loisir ou de sport dehors.

