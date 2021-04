Air Canada: les clients peuvent maintenant se faire rembourser

Les clients d'Air Canada peuvent maintenant soumettre une demande de remboursement de billets tout tarif pour les vols touchés par la COVID depuis le 1er février 2020.

«La nouvelle politique vise les clients titulaires de billets à tarif non remboursable dont les vols ont été annulés ou qui ont volontairement annulé leur voyage en raison de la COVID-19 depuis février 2020», fait savoir le transporteur aérien par communiqué.

Les clients peuvent maintenant soumettre une demande de remboursement de billets tout tarif pour les vols touchés par la COVID-19 depuis le 1er février 2020.



Pour soumettre une demande : https://t.co/62yEFwAiK9 pic.twitter.com/y1cdo2kyNU — Air Canada (@AirCanada) April 13, 2021

« Air Canada offrira des remboursements à tous les clients admissibles titulaires d'un billet pour lequel ils auraient annulé leur voyage ou Air Canada aurait annulé leur vol, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Les clients peuvent maintenant faire leur demande de remboursement en ligne ou auprès de leur agent de voyages et nous nous engageons à traiter les remboursements aussitôt que possible.

