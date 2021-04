[BALADO] La musique au volant, c'est bon pour la conduite!

Pour plusieurs personnes, la musique est un bon compagnon de route. Difficile d’imaginer un long trajet sans quelques chansons faciles à chanter.

Et ce n’est pas non plus anodin si dans certaines voitures on retrouve aujourd’hui des systèmes de son haute fidélité.

La conduite c’est l’une des occasions les plus appréciées pour écouter de la musique.

À part nous divertir ou nous détendre, quels sont les effets de la musique sur la conduite automobile?