Carl-Olivier Bone revient de loin

Son nom est Carl-Olivier Bone, mais on l’identifie désormais sous le prénom d’Oliver. Originaire de Beaconsfield, dans l’ouest de l’île de Montréal, l’athlète québécois aura 40 ans lorsqu’il participera, cet été à Tokyo, à ses deuxièmes Jeux olympiques à titre de membre de l’équipe canadienne de voile.

«C’est merveilleux de savoir que tu vas réaliser ton rêve», réagit-il, lui qui n’avait pas savouré pleinement sa première expérience olympique, aux Jeux de Pékin, il y a maintenant 13 ans.

«Je suis très fier de lui, dit pour sa part son père Dave, lorsque joint au téléphone à son domicile de Beaconsfield. Il y a eu les problèmes à ses premiers Jeux [NDLR: la 29e et dernière place en compagnie de Stéphane Locas], puis la dépression. Je suis fier de lui comme athlète, mais encore plus de la personne qu’il est devenue.»

Oliver Bone, qui habite maintenant en Nouvelle-Écosse, revient effectivement de très loin. Il n’hésite d’ailleurs pas à parler ouvertement de la période particulièrement sombre qu’il a traversée après les Jeux olympiques de Pékin. Diagnostic: dépression chronique. Sans le savoir, il combattait ce mal depuis sa tendre enfance.

«C’est important d’en parler, affirme-t-il. Si mon histoire aide une personne, une seule personne, à mieux aller, ça vaut la peine.»

«À mon plus creux, en 2011 ou 2012, même sortir du lit, c’était difficile pour moi, raconte l’athlète, qui insiste sur l’importance de faire appel aux psychologues et autres professionnels. Comme plusieurs qui passent par là, j’ai eu des pensées suicidaires. J’avais pris du poids, peut-être une trentaine de livres, à cause d’un médicament que je devais prendre. Mais je ne sortais plus, je n’allais plus au gym.»

«De voir où j’étais il y a une dizaine d’années et où j’en suis en ce moment, c’est gratifiant», convient-il.

PHOTO COURTOISIE / Sailing Energy / World Sailing

Un essai fructueux

Devenu entraîneur après une retraite prématurée, Bone s’est finalement associé à son ancien élève Jacob Saunders, effectuant ainsi un retour à la compétition dans l’espoir de participer aux Jeux de Tokyo.

«On voyait l’opportunité pour, au moins, essayer, indique Bone. Le pire qui pouvait arriver, c’est qu’on dépense un peu d’argent sans atteindre notre but.»

En quelque sorte, avec leur qualification dans une embarcation 470, Bone et Saunders ont déjà atteint leur objectif principal. Ils le doivent notamment à une bonne performance à la Coupe du monde de Miami, en janvier 2020.

«Nous sommes des compétiteurs, mais c’est aussi important de se souvenir qu’on va vivre une expérience que peu de personnes peuvent avoir, mentionne Bone, en vue des Jeux de Tokyo. Chose certaine, on a travaillé fort et on continue de travailler fort pour en arriver là.»

«Oliver est déterminé, mais c’est aussi un homme sensible, rempli de compassion et toujours ouvert à aider les gens autour de lui», qualifie encore son père, avec fierté.

Et à la maison, quand il était plus jeune, vous l’appeliez Carl-Olivier ou Oliver?

«Quand sa maman [NDLR: Louise Tessier] était fâchée, c’était Oliver», de répondre le paternel, en éclatant de rire.