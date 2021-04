De longs délais pour les tests de dépistage en Estrie

Alors que l'Estrie maintient le cap en zone orange, les délais pour obtenir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 sont de plus en plus longs.

Coralie Beauregard et son conjoint ont dû attendre cinq jours avant d'obtenir le résultat du test qu'ils ont passé le 8 avril dernier en matinée, au centre de dépistage de Sherbrooke. Ce n'est que mardi avant-midi que les deux Sherbrookois ont finalement appris que leurs tests étaient négatifs.

Ils ont donc non seulement perdu plusieurs jours de travail, mais ils ont aussi dû rester isolés pendant ces journées.

«C'est certain que financièrement, ce n'était pas prévu, a expliqué Mme Beauregard à TVA Nouvelles. Ce n'est pas quelque chose que l'on planifie. C'est sûr que si les gens sont au courant des délais d'attente et qu'ils ont des symptômes minimes, ils pourraient décider d'attendre et de ne pas aller se faire tester.»

C'est pourtant ce que tente d'éviter la Santé publique de l'Estrie depuis le début de la pandémie. Elle tente de rétablir la situation. Du renfort a d’ailleurs été dépêché dans les équipes responsables de transmettre les résultats.

En attendant, cet enjeu a rebondi à l'Assemblée nationale, mardi. Pendant la période des questions, la porte-parole de l’opposition officielle en matière de Santé, Marie Montpetit, a interpelé directement le ministre de la Santé Christian Dubé sur cette question.