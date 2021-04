Des débuts remarqués pour Anthony Mantha à Washington

À son tout premier match avec les Capitals, le Québécois Anthony Mantha a contribué à une convaincante victoire de 6 à 1 contre les Flyers de Philadelphie avec une récolte d'un but et une aide, mardi à Washington.

Obtenu la veille des Red Wings de Detroit en retour de Jakub Vrana, de Richard Panik et de deux choix au repêchage, dont une sélection de première ronde, Mantha a planté le dernier clou au cercueil de la formation de la Pennsylvanie en inscrivant le cinquième but des siens, à mi-chemin en deuxième période.

Le Longueuillois de 26 ans a été utilisé pendant 14 min 59 s, se faisant également complice du filet gagnant de Tom Wilson, en première période. Les favoris locaux ont par ailleurs marqué quatre fois au premier engagement, Conor Sheary, Nicklas Backstrom et Carl Hagelin faisant également scintiller la lumière rouge.

Ilya Samsonov a quant à lui bloqué 29 rondelles, n’étant déjoué que par Sean Couturier.

Victimes d’une autre sortie difficile de leur gardien, les Flyers ont perdu un sixième match à leurs huit plus récentes sorties. Cette fois, Brian Elliott a cédé six fois sur 32 lancers. Alexander Ovechkin a été l’auteur du dernier filet, en troisième.

Hall plus discret

Contrairement à Mantha, Taylor Hall s’est fait plutôt discret à son premier match avec sa nouvelle équipe. Cela n’a toutefois pas empêché les Bruins de vaincre les Sabres de Buffalo 3 à 2 en tirs de barrage, à Boston.

Obtenu de ses mêmes Sabres la veille, le premier choix au total du repêchage de 2010 a été employé sur le deuxième trio. Il a passé près de 17 minutes sur la patinoire, décoché trois tirs et complété son duel avec un différentiel de +1.

C’est Jake DeBrusk qui a tranché le débat en fusillade. David Krejci et Craig Smith ont touché la cible en temps réglementaire pour les Bruins, tandis que Colin Miller et Rasmus Dahlin ont fait de même pour les Sabres.

Sur le filet de Miller, Anders Bjork a obtenu une mention d’aide. Ce dernier fait partie des éléments qu’ont donnés les Oursons pour acquérir Hall.

Shesterkin se dresse devant les Devils

Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin n’a rien donné aux joueurs des Devils et les Blueshirts l’ont emporté 3 à 0, au New Jersey.

Le Russe de 25 a effectué 27 arrêts, ce qui lui a permis de signer son tout premier blanchissage en carrière dans le circuit Bettman.

Mika Zibanejad, Artemi Panarin et Pavel Buchnevich (filet désert) ont été les buteurs de club vainqueur. Sur les deux réussites des Rangers, le défenseur Adam Fox a fourni des mentions d’aide. Il a ainsi porté son total d’aides à 34 cette saison, égalant la marque qu’il avait établie l’an dernier lors de sa première campagne dans la LNH.

Par ailleurs, c’était le 100e match de Panarin dans l’uniforme du club de la Grosse Pomme. Ses 45 buts et 93 mentions d’aide pour 138 points lui ont permis de surpasser Mark Messier (45-92-137) pour le plus grand nombre de points lors de ses 100 premières parties avec les Rangers.