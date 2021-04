Des places en garderie : quelles places ?

Nous prenons la plume pour Éléonore, Freïa, Jules, Louis, Joakim et les 51 000 petits Québécois en attente d’une place en service de garde, ainsi que pour leurs parents... Il y a 100 ans, la question ne se posait même pas, au Québec. Papa occupait un emploi à l’extérieur du foyer tandis que les tout-petits --avant de faire leur entrée à l’école-- restaient avec maman à la maison. Et c’était bien ainsi. Mais les temps ont changé!

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des pères et des mères dans la soixantaine, notamment, grands-parents depuis peu, ravis de voir que les études qu’ils ont payées à leurs filles et à leurs fils –devenus parents-- vont servir à quelque chose! Ces études permettent aux jeunes parents qui le désirent de rester sur le marché du travail après la naissance de leurs enfants. Le retour à leurs activités professionnelles fait en sorte que le Québec se maintienne à une place enviable sur l’échiquier économique, notamment.

Il est vrai que certains parents choisissent que l’un d’eux demeure et travaille à la maison plutôt que sur le marché de l’emploi, et ce choix est tout aussi louable. Toutefois, pour les parents qui veulent demeurer sur le marché du travail –et ils sont de plus en plus nombreux— le Québec a créé un modèle de services de garde qui a longtemps fait l’envie de plusieurs. Mais ce n’est plus le cas, à cause du manque de places.

Appui au mouvement #maplaceautravail

Nous vous écrivons aujourd’hui en tant que citoyens, grands-parents, arrière-grands-parents, et représentants d’associations d’aînés(es), concernés par cette conjoncture difficile, actuellement, pour les jeunes familles québécoises. Il faut savoir que 51 000 familles québécoises n’ont aucune place en garderie pour leurs petits, présentement, et ce peu importe le modèle de service de garde. Certains d’entre nous font partie de ces Aînés qui ont, oui, des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants.

Vous comprendrez que cette lettre est une étape de plus dans une quête qui dure depuis déjà trop longtemps et qui amène son lot d’angoisses et d’incertitudes.

Par conséquent, nous appuyons le mouvement #maplaceautravail, une initiative citoyenne lancée en réponse à la pénurie de places en garderie au Québec et regroupant aujourd’hui des milliers de parents (et leurs Aînés) de partout dans la province.

Ces parents –fort nombreux-- n’ont malheureusement, pas gagné à la loterie des places en garderie. Et pourtant... La plupart de ces parents ont des carrières qui les passionnent et ils sont des acteurs clés de l’économie du Québec; à ce titre, leurs revendications devraient être tenues en compte, ce qui est loin d’être le cas, présentement!

Pour nous, il est impératif que les parents des jeunes enfants du Québec puissent exercer leur métier ou profession en ayant accès aux services de garde appropriés. Comme grands-parents ou aînés, il ne nous est pas toujours possible de suppléer adéquatement à ces besoins pour des raisons de santé, de sécurité, de capacités, de disponibilités, ou de choix personnel.

Des mesures immédiates

Comment le Québec peut-il se passer de la présence au travail des parents de ces 51 000 enfants en ces temps de pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux domaines d’emploi? La relance économique ne passe-t-elle pas par le plein emploi et le pouvoir d’achat des citoyens? En outre, plusieurs de ces parents sont des travailleurs considérés comme essentiels : enseignantes (ts), éducatrices (teurs), personnel du réseau de l’éducation, infirmières (ers), préposés (és) aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, psychologues, notamment.

Écoutez la députée du Parti québécois Véronique Hivon avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

La crise des places en garderies est réelle et tangible. Elle nécessite des mesures concrètes et immédiates. Comme mentionné par le ministre des Finances à l’occasion du dépôt du budget, « les familles sont au cœur de notre tissu social ».

La crise des places en garderie est un casse-tête individuel et collectif, comme en témoigne le logo du mouvement #Maplaceautravail. C’est aussi un enjeu majeur pour la société québécoise, à côté duquel nul ne peut passer son chemin avec indifférence, surtout pas le gouvernement du Québec. Nous comptons sur vous.

Les signataires :

· Association des grands-parents du Québec

· Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ)

· Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR Québec)

· L'Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP)

· Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS)

· Marc Tanguay, député du Parti libéral du Québec pour la circonscription de Lafontaine, porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille

· Monique Sauvé, députée du Parti libéral du Québec pour la circonscription de Fabre, porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants

· Christine Labrie, députée de Québec solidaire pour la circonscription de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour la famille

· Véronique Hivon, députée du Parti québécois de la circonscription de Joliette, porte-parole du troisième groupe d’opposition pour la famille

· Lorraine Richard, députée du Parti québécois de la circonscription de Duplessis, porte-parole du troisième groupe d’opposition pour les aînés et les proches aidants, et en matière de maintien à domicile