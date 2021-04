Élizabeth Giguère obtient finalement sa chance

Élizabeth Giguère attendait ce moment depuis longtemps, très longtemps.

La meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA participera finalement à son premier camp avec l’équipe canadienne senior.

Le Canada a invité 47 filles pour un camp de sélection qui se déroulera du 14 au 22 avril, à Halifax, en prévision du championnat mondial qui aura lieu au même endroit du 6 au 16 mai.

« Je suis vraiment contente, a souligné Giguère dont la dernière expérience avec l’équipe canadienne remontait à il y a trois ans avec la formation U-22. Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas enfilé le chandail de l’équipe canadienne. J’ai hâte de sauter sur la glace et de démontrer ce que je peux faire. »

Malgré cette longue attente, la joueuse étoile des Golden Knights de l’Université Clarkson assure n’avoir jamais perdu espoir. « Je n’avais pas perdu confiance parce que les dirigeants du programme n’ont jamais arrêté de me parler, a-t-elle raconté. Il y a deux ans, on m’avait dit que je ne serais pas invitée cette fois-ci, mais de continuer de travailler sur moi-même. Je savais que j’aurais ma chance un jour. Il n’est jamais trop tard. »

Giguère sait que la tâche de percer l’alignement en prévision du championnat mondial ne sera pas facile, mais elle a confiance en ses moyens.

« Les filles invitées sont toutes bonnes, mais je suis confiante que j’ai ma place, a résumé la récipiendaire du trophée Patty-Kazmaier décerné à la joueuse par excellence de la NCAA en 2020. Je dois évoluer dans mon style et créer des choses en offensive et montrer mes habiletés. Si je donne tout, je serai heureuse avec moi-même, peu importe la décision des entraîneurs. Je n’ai pas d’attentes et je n’ai rien à perdre. Je veux m’amuser.

« Ça fait longtemps que le Canada n’a pas remporté la médaille d’or au championnat mondial et ça serait le fun de faire partie de cette équipe qui la gagnerait de nouveau, de poursuivre l’ancienne porte-couleurs des Titans de Limoilou. À un an des Jeux olympiques de Pékin, le moment d’être invitée à un camp de sélection est vraiment bon, mais je veux y aller une étape à la fois. »

Un entraîneur heureux

Entraîneur de Giguère pendant ses trois saisons avec les Titans, Pascal Dufresne est très heureux de la tournure des événements.

« Je suis vraiment content et je vais l’être encore plus quand l’équipe sera faite, a-t-il souligné. Élizabeth possède un avantage sur plusieurs filles qui seront au camp. Elle a joué au hockey cette année et c’est un volet qui va l’aider énormément. »

Dufresne a un souhait bien précis.

« Élizabeth et Loren Gabel ont brûlé la NCAA il y a deux ans et ça n’avait aucun sens le nombre de points qu’elles ont récolté, a-t-il indiqué. J’espère qu’elles auront l’occasion de l’essayer.

« Élizabeth a été choisie joueuse par excellence de la NCAA en 2020 et le moment est venu de l’essayer. »

Giguère est devenue la meilleure marqueuse dans l’histoire des Golden Knights le 11 janvier dernier en récoltant son 214e point en carrière. Elle a devancé Gabel.

« J’ai connu une saison correcte, mais ce ne fut pas ma meilleure, a précisé l’attaquante de 23 ans qui s’est néanmoins retrouvée parmi les finalistes au prix Patty-Kazmaier. Je suis contente d’avoir pu jouer, mais il y avait plusieurs distractions à l’extérieur de la glace. »

La gardienne Ann-Renée Desbiens ; l’arrière Lauriane Rougeau ainsi que les attaquantes Ann-Sophie Bettez, Mélodie Daoust et Marie-Philip Poulin complètent le contingent québécois.