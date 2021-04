Essai du Samsung A52 5G

Les modèles Galaxy série A sont les téléphones intelligents du groupe Samsung les plus vendus dans le monde, soit près de trois appareils sur quatre. La société n’avait pas intérêt à rater la mise sur des appareils si populaires.

Le groupe a aussi utilisé pour sa série A le même type de lancement « Unpacked » qu’elle réserve habituellement à ses séries haut de gamme, d’autant plus que les consommateurs penchent vers les modèles abordables plutôt que de dépenser plus de 1000 $ pour des appareils plus sophistiqués.

À l’essai, première constatation, l’autonomie de la batterie de 4500 mAh tient agréablement les deux jours promis par Samsung – qui varie selon l’utilisation bien entendu.

Écran @ 120 Hz

Et deuxième constatation, et celle-là saute aux yeux, c’est le taux de rafraîchissement cadencé à 120 Hz qui assure une superbe fluidité chaque fois qu’on défile l’écran du doigt ou que l’on joue à des jeux.

Il est vrai que lorsqu’on goûte à un appareil 120Hz, il devient difficile de revenir en arrière.

Long et étroit, le format barre sied bien au A52 qui est coté IP67 pour la résistance à l’eau (30 min @ 1 mètre) et à la poussière. Certains lui reprochent ses bordures moins fines que d’autres appareils Samsung. Détail négligeable selon moi, quelques millimètres de plus peuvent renforcer la résistance aux impacts. Cela dit, il ne faut pas négliger non plus un bon étui ni un verre protecteur.

Côté coque, l’A52 disponible en quatre couleurs est de belle facture. Offert en noir, blanc, bleu et violet (tous surnommés « extraordinaire » par Samsung), le boîtier monocoque en plastique respire la solidité et ne donne pas l’impression d’être bon marché.

Lecteur d’empreinte

Au sommet, on trouve la fente commune pour les cartes SIM et microSD. Si l’A52 est offert avec 128 ou 256 Go de stockage, on peut à loisir s’en tenir à 128 Go et utiliser une carte microSD jusqu’à 1 téraoctet (1 To). Surprise au bas de l’appareil, on découvre que le port casque d’écoute n’a pas disparu – ce qui plaira à bon nombre de gens.

Pour le déverrouillage de l’appareil, le lecteur d’empreinte est rapide à condition de viser juste avec le doigt sur le capteur intégré sous l’écran. Facile à configurer, la fonction de reconnaissance faciale déverrouille encore plus rapidement.

Photos haute résolution

Devenu de véritables appareils photo et vidéo, ce téléphone A52 ne fait pas exception. Le capteur principal dispose d’une impressionnante haute résolution avec 64mégapixels (attention aux gros fichiers). En chiffres, c’est 9248 x 6936 pixels totalisant 10 Mo en moyenne au format JPEG. J’aurais préféré que cette haute résolution soit disponible à d’autres formats comme le 16:9 ou le 3:2, qui est absent, plutôt qu’au ratio 4:3 trop carré à mon goût.

Cela dit, les photos sont très belles et aisément réussies – notamment grâce à la stabilisation – quand les conditions d’éclairage sont exploitables. Et avec trois objectifs (ultra grand-angle 0,5x, grand-angle 1x et zoom 2x), le choix des distances permet de tout bien cadrer.

Et la 5G

Si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de tapage sur la fameuse 5G ces deux dernières années, mais depuis six mois, presque plus rien. Dans une utilisation quotidienne, on ne voit pas la différence avec la 4G LTE, à moins de faire de gros téléchargements là où il y a des tours 5G.

Donc, oui, à la 5G, mais à considérer seulement pour le long terme.

Comparaison avec le S20 FE 5G

Si on compare l’A52 5G avec un autre Galaxy série S, le S20 FE 5G, on découvre qu’ils sont pratiquement identiques. Tous deux offrent un écran de 6,5 po avec une densité égale des pixels, un poids identique, un enregistrement vidéo 4K, un capteur photo frontal de 32 mégapixels.

Les différences se résument à un capteur photo principal de 64 Mpx pour l’A52 contre seulement 12 Mpx pour le S20 FE, des puces Snapdragon 865 (S20 FE) et 750G (A52) et un écart de prix conséquent; S20 FE 5G (950 $), A52 5G (650 $) arrondis au dollar près.

À partir du 23 avril

Si vous êtes indécis entre les récents appareils Galaxy haut de gamme S21 5G lancé en début d'année ou ce nouveau A52 5G, ce dernier est nettement mieux loti et, surtout, plus abordable, si pour vous les caractéristiques plus sophistiquées du premier sont négligeables.

Pour les intéressés, ce Samsung A52 5G sera offert en noir à partir du 23 avril 2021 au prix de 659,99 $CA, 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive avec le système Android 11. Les options 256 Go et 8 Go ne sont pas connus au moment d’écrire cet article.

Livré avec un bloc de recharge et un câble USB-C/A.