Et de sept pour les Red Sox!

Les Red Sox de Boston ont poursuivi leur étonnant début de saison, mardi après-midi au Minnesota, alors que Bobby Dalbec, pourtant inséré au neuvième rang des frappeurs, a cogné deux doubles et produit deux points dans une victoire de 4 à 2 face aux Twins.

En cumulant les coups sûrs pour plus d'un but, Dalbec a permis à son coéquipier Christian Arroyo de croiser le marbre à chaque occasion, d’abord en cinquième, puis en huitième manche. Hunter Renfroe et Rafael Devers ont pour leur part frappé chacun un circuit en solo dans cette partie pour les Red Sox.

La formation de Boston, qui présente maintenant un dossier de 7-3, a gagné ses sept derniers matchs. Cette fois, ils sont revenus de l’arrière alors que les Twins avaient marqué deux points contre le partant Martin Perez à leur premier tour au bâton. Perez s’est toutefois ressaisi en blanchissant l’adversaire lors des quatre manches suivantes. Parmi les releveurs, Matt Barnes a inscrit le sauvetage, retirant le camp ennemi dans l’ordre en fin de neuvième. Les Red Sox et les Twins doivent maintenant disputer un programme double, ce mercredi, avant de compléter leur série de quatre matchs, jeudi.

Saison terminée pour un lanceur canadien

Chez les Mariners de Seattle, le lanceur James Paxton a reçu la confirmation qu’il allait devoir subir une intervention chirurgicale au bras gauche et que sa saison est bel et bien terminée.

Le lanceur originaire de la Colombie-Britannique, qu’on surnomme d’ailleurs «The Big Maple», a reçu la mauvaise nouvelle, lundi, alors qu’une seconde opinion médicale avait été demandée.

Le gérant des Mariners Scott Servais en a fait l’annonce aux médias, mardi, ne sachant pas si l’intervention requise pour l'artilleur gaucher de 32 ans était une opération de type Tommy John.