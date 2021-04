«Gustafsson peut assurément inscrire 50 points de nouveau»

À 29 ans, Erik Gustafsson est encore jeune et pourrait très bien relancer sa carrière à Montréal, redevenant ce fameux défenseur à la constance offensive béton.

C’est du moins l’avis d’Anthony SanFilippo, un journaliste couvrant les activités des Flyers depuis plusieurs saisons pour le compte du blogue Crossing Broad, une plateforme très prisée des amateurs de sports à Philadelphie.

Reconnu pour sa mobilité et son flair offensif, Gustafsson a été acquis lundi en retour d’un choix de septième tour en 2022; Philadelphie paiera la moitié du salaire annuel du patineur, qui touche 3 millions $ en 2020-2021.

Le gauche a connu sa meilleure saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018-2019 chez les Blackhawks de Chicago, récoltant 60 points en 79 matchs. Cependant, le Suédois n’a jamais pu récidiver depuis, se contentant de 29 points en 66 matchs l’an dernier, puis de 10 points en 24 matchs cette année. Dans cette optique, plusieurs lui ont déjà accolé un rôle de soutien au sein de la brigade montréalaise.

«Il peut certainement redevenir très dangereux en attaque. Je dirais qu’il peut assurément le plateau des 45-50 points de nouveau s’il est utilisé de façon intelligente et dans les meilleures dispositions pour lui», a commenté SanFilippo.

Mal à l’aise

Pour celui-ci, le rendement en dents de scie de Gustafsson cette saison s’explique principalement par le contexte difficile dans lequel il est débarqué en Pennsylvanie. «Il ne cadrait pas bien à Philadelphie.»

«À l’arrivée de Gustafsson, Shayne Gostisbehere était là et accomplissait senle même travail que lui. Ce sont deux arrières très similaires. Gostisbehere a eu un meilleur début de saison et connaissait mieux le système de jeu des Flyers. Cela a confiné Gustafsson à un rôle de soutien. Ça s’est fait très rapidement. Honnêtement, Erik Gustafsson n’a jamais semblé très à l’aise chez les Flyers.»

SanFilippo est toutefois très clair sur un point : Gustafsson dispose de toutes les qualités possibles pour aider le Canadien.

«Il est très à l’aise pour bouger la rondelle. Je sais que le CH avait besoin d’un défenseur de ce type. Il va également être très utile sur l’avantage numérique. Il a un excellent tir de la ligne bleue et peut faire des ravages si on lui laisse trop d’espace. Il peut aussi s’assurer de bien sortir la rondelle de son territoire avec une première passe de qualité.»

Avec Weber?

Si le besoin d’un défenseur mobile chez le Canadien est là, c’est surtout parce que Shea Weber est à son mieux lorsqu’il est jumelé à un arrière de ce type. SanFilippo pense-t-il que Gustafsson pourrait éventuellement se retrouver à la gauche de Weber?

«Ce serait un duo respectable, répond-il. Weber est un défenseur très fiable défensivement. Cela dit, je crois que Gustafsson pourrait aussi lui permettre de s’activer un peu sur le plan offensif. Sinon, Weber pourrait permettre à Erik d’appuyer l’attaque sans gêne.»

«En tout cas, Gustafsson pourrait se charger de transporter la rondelle au besoin. C’est un secteur où Shea Weber n’est pas un spécialiste.»

Le rôle idéal

S’il est clair pour le journaliste qu’une association entre Gustafsson et Weber pourrait être intéressante, utiliser le Suédois contre les meilleurs éléments adverses n’est peut-être pas l’option idéale, avance-t-il.

«Je crois que pour obtenir le meilleur d’Erik, Montréal devrait l’utiliser contre les troisième ou quatrième trios ennemis, mais lui donner beaucoup de minutes sur l’avantage numérique. À cinq contre cinq, il serait peut-être plus judicieux de ne pas l’opposer aux meilleurs éléments adverses. Ce n’est pas là où il excelle, de toute façon.»

SanFilippo prend toutefois la peine d’insister sur le potentiel apport du gaucher en avantage numérique.

«Vous allez l’adorer. Il peut jouer le rôle de quart-arrière et alimenter ses coéquipiers. Si Montréal l’utilise en considérant ses forces, et elles sont nombreuses, il obtiendra beaucoup plus que ce que les Flyers ont obtenu.»