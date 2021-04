[INFOGRAPHIE] Vaccination: Près de la cible

Si tous les Québécois de 60 ans et plus qui ont pris un rendez-vous à ce jour vont se faire vacciner, ce sont plus de 75 % d’entre eux qui seront protégés. Cela représente la cible que s’était fixée le gouvernement du Québec, et qui est considérée par les experts comme le seuil d’immunité de masse. Avec un taux de vaccination de près de 23 %, toutes catégories d’âges confondues, la province est toujours devant la moyenne canadienne (environ 21 %).