La vaccination bientôt ouverte à la population générale à Montréal?

Alors que de nombreuses plages de vaccination restent disponibles dans la métropole, il n’est pas exclu de voir la vaccination s’étendre à la population générale peut-être plus rapidement que prévu.

C’est ce qu’a laissé entendre la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique pour Montréal, en entrevue à 100% Nouvelles, alors que la progression des nouvelles infections et des variants augmente dans la métropole, mais lentement.

Dre Drouin a fait savoir que des discussions ministérielles étaient en cours concernant l’ouverture de la vaccination à la population générale.

«Il y a des groupes prioritaires à qui on doit l’offrir pendant un certain temps pour s’assurer. Après cela, ce sera de voir si on l’ouvre à toute la population. Est-ce qu’on veut continuer en descendant les groupes d’âge, versus aller vers les jeunes qui semblent être des vecteurs de transmission actuellement lié aux milieux scolaires. Donc ça sera des réflexions, mais pour le moment on en a pour quelques semaines à couvrir nos travailleurs essentiels, et j’espère qu’on va être capable d’ouvrir à d’autres groupes très rapidement» a détaillé la Dre Mylène Drouin en entrevue à 100% Nouvelles.

Elle soutient que les stratégies de d’enquête, de traçage et de contrôle des cas semble porter ses fruits.

«Si on arrive toujours à contrôler les cas malgré les variants on aura pas à fermer les écoles», espère-t-elle en soulignant que les écoles sont à l’origine d’une grande part des cas de COVID dans la métropole. Les milieux de travail sont aussi responsables de la propagation.

«On est à 370 cas par jour, parfois on frôle le 400. Il y a clairement une augmentation mais nos éclosions ne sont pas grosses. On n’a pas eu d’événement de super transmission», a-t-elle assuré.

Par ailleurs elle a spécifié que malgré un risque plus faible de transmission à l’extérieur, le port du masque obligatoire venait ajouter une couche de sécurité, particulièrement dans les parcs où les gens passent parfois plusieurs heures réunis.