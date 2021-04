Nos émissions sont bien reçues au MIPTV

La faille 2, Bête noire, L’œil du cyclone et Entre deux draps effectuent leurs débuts sur l’échiquier international cette semaine au MIPTV, ce grand marché qui rassemble chaque année des milliers de professionnels du monde entier.

Cette année, pandémie oblige, cette foire se déroule de manière virtuelle. Les présentations et rencontres n’ont pas lieu au palais des festivals, mais plutôt sur Zoom.

Mardi, la société allemande Beta Film, qui distribue La faille à l’étranger, a présenté une bande-annonce de 60 secondes des nouveaux épisodes du thriller policier. « Ils ont créé un teaser à partir des images qu’on a tournées au Château Frontenac de Québec en janvier », précise Nicola Merola, président de Pixcom.

En anglais, cette suite s’intitule The Wall: The Chateau Murder. Toujours en montage, elle devrait atterrir sur Club illico cet automne.

Photo d'archives

De Dark Soul à Pillow Talk

La cuvée 2021 du MIPTV est également composée de Bête noire, baptisée Dark Soul en anglais. Diffusée depuis quelques semaines à Séries Plus, cette minisérie avec Isabelle Blais et Sophie Cadieux dépeint le cauchemar des proches d’un adolescent de 16 ans qui commet une tuerie dans son école secondaire.

Selon Chrystine Girard, cheffe Distribution internationale chez Encore Télévision, ce drame familial réalisé par Sophie Deraspe (Antigone) sort du lot, et pas seulement parce qu’il est doté d’un budget de plus d’un million $ par épisode. « On reçoit beaucoup de commentaires positifs, affirme-t-elle. Les gens aiment le traitement, l’angle avec lequel on traite d’un sujet aussi délicat. »

Les comédies L’œil du cyclone (Perfect Storm en anglais) et Entre deux draps (Pillow Talk) connaissent également un excellent départ, selon nos informations.

Photo d'archives

En jeunesse

Côté jeunesse, le MIPTV pourrait sourire à deux nouveautés québécoises. On signale beaucoup d’intérêt pour l’adaptation des romans Léa Olivier, qu’on trouve sur Club illico, et Six degrés (Six Degrees), cette série d’ICI Tou.tv Extra écrite par Simon Boulerice, qui brosse le portrait d’un adolescent malvoyant.

« Les concepts de diversité, de parité et d’inclusion sont particulièrement en demande présentement », indique Chrystine Girard d’Encore Télévision.

Photo courtoisie

Déjà des offres

Ailleurs qu’en fiction, tous les espoirs sont permis pour Question de jugement (Judgment Call). Version quiz du défunt Verdict animé par Véronique Cloutier, ce nouveau jeu piloté par Pierre Hébert fait partie des 20 formats les plus prometteurs de 2021, selon The Wit, une agence affiliée au MIPTV.

Cette sélection procure au format québécois une belle visibilité. KOTV, qui produit l’émission, a déjà reçu quatre offres en France.

La Norvège, la Suède, l’Espagne et l’Italie ont également partagé leur intérêt après avoir regardé sa bande-annonce de deux minutes, dans laquelle on observe avec amusement la réaction des stars, qui découvrent les résultats des sondages les concernant. « Étant donné qu’on est dans une période sombre, les gens veulent juste avoir du fun en regardant la télé. Et c’est ça qu’on leur donne avec Question de jugement », indique Louis-Philippe Drolet, vice-président exécutif et directeur général de KOTV.

Au Québec, Question de jugement prendra l’antenne de Radio-Canada le 26 avril.