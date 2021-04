Nouvelle acquisition pour Demers Ambulances

Le fabricant d’ambulances Demers Ambulances a poursuivi sur sa lancée pour réaliser ses ambitions internationales en annonçant, mardi, l’acquisition de Medix Specialty Vehicles, un manufacturier d’ambulances de l’Indiana, aux États-Unis.

L’entreprise de Belœil ajoute ainsi un troisième achat en quatre ans à son palmarès, après ceux de Crestline en Saskatchewan et de Braun en Ohio.

Le montant de la transaction, réalisé avec l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), n’a pas été dévoilé.

«Cette transaction représentait pour nous la prochaine étape naturelle après la fusion de Demers et Braun au début de l’année 2018 et l’acquisition de Crestline dans l’Ouest canadien plus tard la même année», a expliqué le président et chef de la direction de Demers Ambulances, Alain Brunelle.

Ce dernier juge que la nouvelle acquisition permettra à Demers de consolider sa présence sur le marché nord-américain. L’entreprise compte dorénavant quelque 1140 employés, soit près de 200 de plus, répartis dans une douzaine d’usines et de centres de services en Amérique du Nord.

«À la suite de cette nouvelle acquisition, nous pouvons désormais affirmer avec grande fierté que plus d’une ambulance sur trois en Amérique du Nord proviendra des usines de Demers», a renchéri Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable à la CDPQ.