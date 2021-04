Plus de 14 000 cyclistes et piétons sur Jacques-Cartier pendant l'hiver

Plus de 14 000 cyclistes et piétons ont traversé le pont Jacques-Cartier au cours de l'hiver, le premier où la piste multifonctionnelle est demeurée ouverte.

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a enregistré une moyenne de 154 passages par jour sur la piste multifonctionnelle et le trottoir du pont, pour la période comprise entre le 18 décembre et le 18 mars dernier. Les proportions entre cyclistes et piétons étaient presque égales.

«Nous dressons un bilan positif de cette première saison et sommes très fiers du travail de nos équipes qui ont mis en place des protocoles d’entretien et de communications efficaces et sécuritaires pour les usagers», a déclaré Sandra Martel, première dirigeante des PJCCI.

Au cours de la période hivernale, la piste et le trottoir étaient accessibles de jour, tandis que la nuit était réservée à des travaux d’entretien.